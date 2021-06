‘Hamilton’ reçoit une subvention gouvernementale de 30 millions de dollars pour le soulagement de Covid

Des gens marchent devant « Hamilton » au Richard Rodgers Theatre à Times Square le 12 mai 2021 à New York.

Le succès de Broadway « Hamilton » pourrait recevoir jusqu’à 50 millions de dollars du programme Shuttered Venue Operators Grant, un programme d’aide fédérale de 16 milliards de dollars qui fournit un soulagement de la pandémie aux entreprises d’événements en direct, selon un rapport par le New York Times.

La pandémie a arrêté la production de Broadway ainsi que quatre productions de tournée. Grâce à ce programme de subventions, chaque production était admissible à 10 millions de dollars pour compenser la perte de revenus. (Il y a aussi un spectacle à Londres, mais il n’est pas éligible à la subvention.)

La comédie musicale primée aux Tony Awards a fait salle comble depuis son ouverture en 2015, et des millions de personnes l’ont vue. Alors que certains peuvent critiquer une production très réussie recevant une aide fédérale, le producteur principal de l’émission, Jeffrey Seller, a déclaré au New York Times que l’objectif était de ramener les finances de Hamilton aux niveaux d’avant la pandémie.

C’est une pratique courante pour les spectacles d’incorporer séparément les productions en tournée, mais Hamilton a le plus grand nombre de tournées en raison de sa popularité et est donc éligible pour 50 millions de dollars. La production de Broadway et deux des tournées ont chacune reçu des subventions, tandis que les deux autres attendent toujours une réponse, a rapporté le journal.

Le vendeur a déclaré au New York Times qu’aucune des subventions ne serait versée aux producteurs, aux investisseurs ou aux redevances. L’argent sera plutôt utilisé pour les frais de réouverture et les remboursements des dépenses liées à la pandémie engagées par les productions. Ce sont tous des coûts que les productions ont dû assumer lorsqu’elles ne faisaient aucun revenu, a-t-il déclaré.

Certaines des dépenses de réouverture comprennent les répétitions pour les acteurs, les musiciens et les machinistes, les ateliers pour les nouveaux acteurs, les réparations et remplacements de matériel, le transport des personnes et des décors, le personnel de sécurité Covid-19 et la commercialisation des spectacles.

Un porte-parole de « Hamilton » n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC.

Le programme de secours pour les événements culturels et les lieux de divertissement en direct était inclus dans le deuxième programme de secours Covid-19 et visait à soutenir l’industrie, qui avait été durement touchée par la pandémie. Les mesures de sécurité ont entraîné la fermeture de plusieurs de ces sites pendant des mois. Les entreprises éligibles, y compris les clubs de musique, les théâtres et les promoteurs, ont accès à jusqu’à 10 millions de dollars en fonction de leurs revenus bruts à partir de 2019.

Le programme a démarré lentement après que son lancement initial a été retardé par des problèmes technologiques, qui ont depuis été résolus. Il a ensuite été critiqué pour la lenteur du traitement des demandes. Plus de 14 000 petites entreprises à travers le pays ont demandé des subventions, selon la Small Business Association.

La semaine dernière, le sénateur Bill Hagerty, R-Tenn., a déclaré la SBA traitera la plupart des demandes d’aide pour les sites fermés d’ici début juillet.

D’autres reçoivent des subventions de 10 millions de dollars comprennent la Nederlander Organization, qui possède neuf théâtres à New York, et Jujamcyn Theatres, qui possède cinq théâtres et abrite actuellement la production du « Livre de Mormon », selon les dossiers de l’agence.

Lire l’article complet dans le New York Times.