Hamilton pourrait-il bénéficier de deux arrêts Amtrak ? Les dirigeants recherchent le soutien des législateurs

21 octobre — Les dirigeants de la communauté et des entreprises de Hamilton prévoient de présenter leur argumentaire aux législateurs de Columbus à la fin du mois prochain, plaidant ainsi en faveur d’un, voire de deux, arrêts ferroviaires voyageurs Amtrak.

L’année dernière, la Federal Railroad Administration a sélectionné les itinéraires de l’Ohio en raison de l’éventuelle expansion d’Amtrak dans l’État de Buckeye, notamment en investissant 500 000 $ pour explorer chaque itinéraire.

Le corridor 3C+D, qui relierait Cincinnati, Dayton, Columbus et Cleveland, montre un arrêt possible à Hamilton. Cet arrêt pourrait se trouver soit sur l’ancien site de Beckett Paper, qui se trouve à côté de Heaton Avenue, soit à côté de l’ancien dépôt ferroviaire CSX déplacé sur Maple Avenue.

L’autre arrêt possible est la ligne Cardinal est-ouest qui relie Chicago, Indianapolis et New York. Oxford a déjà reçu l’approbation d’un arrêt le long du Cardinal et Hamilton est envisagé pour un autre arrêt. L’arrêt Cardinal à Hamilton pourrait être à côté du parc Symmes, dans les rues Sycamore et South Third.

Michael Ryan, membre du conseil municipal de Hamilton, a été l’agent de liaison de la ville pour défendre les arrêts Amtrak à Hamilton, surnommant même l’effort « Hamtrak ». Une étude de faisabilité sera réalisée par AECOM, une entreprise qui « connaît bien les études d’ingénierie ferroviaire voyageurs ». L’étude de faisabilité débutera le mois prochain et sera finalisée en février, avec une éventuelle présentation des résultats peu après.

L’étude mettra en évidence l’emplacement des gares et les évaluations des coûts, les estimations de l’achalandage et l’impact sur la communauté de Hamilton.

« C’est un élément très important alors que nous poursuivons nos efforts dans ce projet très important », a déclaré Ryan. « Cela va nous montrer ce que nous devons voir. Certains chiffres pourraient être très élevés dans certaines zones ou être très faibles, mais dans tous les cas, nous devons voir ces données afin que le conseil puisse prendre des décisions raisonnables très bientôt. «

Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Grand Hamilton, Dan Bates, qui co-organise avec Ryan le voyage à Columbus, a déclaré que l’arrêt Amtrak à Hamilton « a un énorme potentiel pour l’avenir de la ville ».

« J’ai entendu certains législateurs dire qu’Amtrak n’est pas autosuffisant, mais les ponts et les routes ne le sont pas non plus et nous en avons également besoin. Sans cela, où serait notre commerce ? » » dit Bates. « C’est une opportunité unique. Amtrak va certainement s’étendre et ajouter de nouvelles lignes dans l’Ohio, et pourquoi ne ferions-nous pas de notre mieux pour être un arrêt ? »

L’arrêt prévu d’Amtrak à Oxford se fera à la station multimodale Chestnut Street, d’une valeur de 28,5 millions de dollars, en cours de construction. La station multimodale devrait être opérationnelle d’ici fin 2025 pour, entre autres, le RTA du comté de Butler et les bus régionaux, le local à vélos et les baies de transfert intermodales. Dans le courant de 2026, la plate-forme pourrait voir la ligne Cardinal d’Amtrak être opérationnelle.

Étant donné que le transport ferroviaire de voyageurs n’est plus présent à Hamilton depuis des années, Bates estime que les gens ne sont pas conscients de la valeur qu’un ou deux arrêts ferroviaires de voyageurs Amtrak pourraient avoir pour la ville, ainsi que pour la région.

« Si nous avions les deux lignes, cela relierait Hamilton à Cleveland et Hamilton à Chicago, et je pense que cela créerait des opportunités incroyables, tant pour le commerce que pour le tourisme », a-t-il déclaré. « Si vous regardez Spooky Nook et les enfants et les parents voyageant avec des équipements sportifs, ils peuvent transporter tout cela dans le train beaucoup plus facilement que s’ils prenaient l’avion, sans avoir à conduire et à s’inquiéter de tout cela. »

Cela pourrait également conduire à une boucle du centre-ville reliant la ou les gares Amtrak, emmenant les gens vers Spooky Nook Sports Champion Mill, les hôtels ainsi que les magasins et restaurants autour du noyau urbain.

« C’est une réflexion à très long terme, mais je pense que nous devons regarder vers l’avenir et voir non seulement comment les gens vont venir de l’extérieur de la région, mais aussi comment les gens se déplaceront dans notre propre communauté. »

La représentante de l’Ohio, Sara Carruthers, qui quittera ses fonctions à la fin de l’année, organise la réunion à Columbus le 20 novembre, le premier jour de retour des législateurs après les élections générales. Elle a invité les législateurs de la région, et pas seulement ceux représentant le comté de Butler, à assister à cette réunion parce qu’Amtrak à Hamilton « est une bonne affaire » et « il est important de faire passer le message maintenant ».

« Il faut en parler là-haut (à Columbus), et cela n’a vraiment pas été le cas », a déclaré Carruthers, ajoutant que cette discussion du mois prochain pourrait montrer à ses collègues législateurs la valeur de cela, « car s’ils comprennent cela, et s’ils en voient la valeur commerciale, ils seront alors plus susceptibles de le mettre en œuvre lors de la prochaine Assemblée générale.

Ryan a déclaré que Carruthers, qui représente Hamilton et Oxford, ainsi que d’autres communautés de Columbus, « allait se battre pour nous ».

« Ça va être une journée très amusante, une journée importante », a-t-il déclaré. « Nos parties prenantes ici, nos propriétaires d’entreprise sont enthousiasmés par cette (réunion) car elle peut vraiment montrer au Statehouse que nous sommes vraiment sincères et que nous voulons vraiment que cela se produise. Cela va vraiment avoir un impact sur l’avenir de Hamilton et nous voudrons certainement obtenir ces gens là-bas (à Columbus) et faire entendre leur voix. »