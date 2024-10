Hamilton Health Sciences prolonge les heures d’ouverture du West End Urgent Care

HAMILTON, ON – Hamilton Health Sciences (HHS) prolongera les heures d’ouverture de son centre de soins d’urgence (UCC) à sa clinique du West End. Les horaires élargis soutiendront notre communauté pendant le pic de la saison grippale et virale et à l’avenir.

Dès 31 octobre l’UCC sera ouvert quotidiennement au public de 10h à 21h

« Si vous souffrez d’une maladie ou d’une blessure qui ne constitue pas une urgence, mais que vous ne pouvez pas attendre un rendez-vous avec un médecin de famille, un centre de soins d’urgence est une bonne option pour vous », explique le Dr Kuldeep Sidhu, chef de médecine d’urgence pour le HHS.

Pour plus d’informations sur l’UCC, veuillez visiter https://www.hamiltonhealthsciences.ca/about-us/our-organization/our-locations/west-end-clinic-urgent-care-centre/.

– 30 –