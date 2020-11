Hamilton félicité pour avoir exhorté la F1 à contribuer à l’amélioration des droits humains

Lewis Hamilton a été félicité par un groupe de défense des droits humains pour avoir exhorté la Formule 1 à aider à améliorer les droits des gens dans les endroits où ils courent.

Le septuple champion du monde a reçu des lettres adressées personnellement de trois victimes présumées de torture à Bahreïn, et la réaction de Hamilton a été bien accueillie par Sayed Ahmed Alwadaei, directeur de l’Institut de Bahreïn pour les droits et la démocratie basé à Londres.

“Il est très encourageant d’entendre Lewis prendre les droits de l’homme si au sérieux et reconnaître la nécessité pour la Formule 1 de faire plus en tant que sport pour pousser au changement”, a déclaré Alwadaei à l’Associated Press par courrier électronique.

“Je suis heureux qu’il ait reçu nos lettres et j’ai hâte de fournir sa réponse aux survivants de la torture qui ont courageusement risqué des représailles en le contactant. Des centaines de Bahreïnis sont toujours emprisonnés pour avoir critiqué le gouvernement.”

Hamilton a reçu les lettres lors du Grand Prix de Bahreïn jeudi, ainsi qu’une lettre d’ONG envoyée au président de la F1, Chase Carey, énumérant les abus présumés dans l’île du golfe Persique depuis 2011.

“La question des droits de l’homme dans tant d’endroits où nous allons est un problème énorme”, a déclaré Hamilton, s’engageant à lire les lettres en détail. “Je pense qu’en tant que sport, nous devons faire plus … pas seulement dire que nous allons faire quelque chose (mais) que nous voyons effectivement des mesures prises. “

Au total, 16 groupes de défense des droits ont cosigné la lettre à Carey, exhortant la F1 à obtenir des compensations pour les victimes et à s’assurer que les gens peuvent protester contre les courses organisées à Bahreïn sans représailles.

“Je n’ai toujours pas reçu de réponse de la F1”, a déclaré Alwadaei à l’AP vendredi soir.

Bahreïn est accusé d’avoir exploité la F1 pour «laver» ses violations des droits humains. Une autre lettre envoyée à Carey, co-signée par 30 parlementaires britanniques multipartites, a demandé à la F1 de mettre en œuvre sa politique des droits de l’homme au GP de Bahreïn en raison des préoccupations concernant les violations des droits liées à la course.

Le Centre national de communication de Bahreïn a répondu vendredi à une demande par courrier électronique de l’AP pour expliquer la position du gouvernement sur les accusations de torture.

«Le gouvernement de Bahreïn prend la protection des droits de l’homme et de la liberté d’expression de ses citoyens extrêmement au sérieux, et cela est explicitement protégé par la constitution de Bahreïn», a déclaré le centre. «Le Royaume a une politique de tolérance zéro à l’égard des mauvais traitements de toute nature. Le gouvernement a mis en place une série de garanties internationalement reconnues pour garantir que les violations des droits humains ne se produisent pas.

Les lettres des trois survivants, initialement rapportées par le journal The Guardian et obtenues par l’AP, contiennent des descriptions déchirantes de passages à tabac extrêmes, de torture et d’abus sexuels.

Le premier était d’Ali AlHajee, détenu pendant sept ans à la prison de Jau pour avoir organisé des manifestations en faveur de la démocratie. Sa cellule est à 11 kilomètres (sept miles) de la piste de F1 à Sakhir.

«Quand j’ai été placé en garde à vue, les agents de sécurité m’ont brutalement torturé, cherchant à avouer des crimes que je n’ai pas commis. J’ai été tellement battu que j’ai dû subir deux interventions chirurgicales pour réparer les dommages à mon nez et je suis resté partiellement sourd », a-t-il écrit. «Le gouvernement bahreïni fait tout son possible pour garder les patrons du Grand Prix à l’abri des réalités de leur régime répressif. Ils veulent que le monde voie le Bahreïn des voitures rapides et des soirées chères. “”

La deuxième lettre est venue de Najah Yusuf, mère de quatre enfants.

Après avoir écrit un message sur Facebook demandant justice pour les personnes emprisonnées pour avoir protesté contre la course, elle a été condamnée à trois ans de prison. Elle a décrit à Hamilton son traitement par des agents de l’Agence de sécurité nationale de Bahreïn.

«Ils m’ont battu et ont déchiré mon hijab et ont essayé de m’étrangler avec. Alors que je refusais toujours de me conformer, un policier m’a agressée sexuellement. Ma dignité a été détruite et j’ai envisagé le suicide. Seule la pensée de mes enfants m’a arrêté », a-t-elle écrit. «Mon fils Kameel n’a que 17 ans maintenant, mais il risque 21 ans de prison. Depuis janvier, le gouvernement a accumulé plus de 20 cas inventés contre lui.

Yusuf a demandé si Hamilton envisagerait de la rencontrer ainsi que d’autres militants.

«Écoutez nos histoires par vous-même», a-t-elle suggéré. «Ensemble, nous pouvons peut-être encourager un changement positif à Bahreïn.»

La troisième lettre a été écrite par Mohammed Ramadhan, un ancien membre des forces de sécurité de Bahreïn maintenant condamné à mort.

«Lorsque le régime a découvert que j’avais soutenu le soulèvement pro-démocratie de Bahreïn, il s’est vengé contre moi et m’a accusé de meurtre … J’ai été battu avec des barres de fer, frappé à plusieurs reprises dans les testicules et forcé de me lever jusqu’à ce que je m’effondre, »A écrit Ramadhan. «J’ai été menottée et déshabillée pendant qu’ils m’agressaient sexuellement.»

Il a dit que les abus avaient duré quatre jours.

«Je ne leur ai jamais donné la confession», a déclaré Ramadhan. «Ils se sont tournés vers mon collègue, Husain Moosa, le soumettant à des abus indicibles jusqu’à ce qu’il m’implique dans le crime présumé.

Les lettres des survivants présentées à Hamilton ont été cosignées par Alwadaei; par un membre britannique de la Chambre des lords; par le directeur d’un groupe international d’avocats et d’enquêteurs luttant pour les victimes; et un autre groupe de défense des droits de Bahreïn.

Il s’est conclu par une demande personnelle à Hamilton d’utiliser sa voix comme il l’a fait tout au long de la saison pour lutter contre le racisme.

“Vous avez dit à juste titre que la Formule 1 doit faire face aux problèmes des droits de l’homme dans les pays dans lesquels elle évolue … Vous avez une occasion en or d’utiliser votre voix pour faire une réelle différence”, lit-on dans la lettre. «Ali Al Hajee nous a dit que son rêve serait de vous voir porter un t-shirt montrant votre soutien aux prisonniers politiques à Bahreïn … Cela enverrait un message puissant au gouvernement de Bahreïn que le monde ne tolérera pas leurs abus flagrants de droits humains.”

