Hamilton estime que 337 millions de litres d’eaux usées se sont déversés dans le port depuis 1996

La ville de Hamilton estime que 337 millions de litres d’eaux usées – environ 135 eaux usées de piscines olympiques – se sont déversées dans le port depuis 1996.

Cela représente environ 13 millions de litres par an pendant 26 ans.

“Le personnel de la ville a développé cette estimation sur la base des données d’utilisation des compteurs d’eau pour toutes les propriétés connectées au tuyau d’égout combiné”, a lu un communiqué de presse de la ville lundi matin, ajoutant que cette méthode a été identifiée comme le moyen le plus précis de représenter le décharge sur les 26 ans.

“Les travaux de réparation et de réalignement de l’égout ont été achevés le mercredi 23 novembre 2022 à 21h32, et toutes les eaux usées s’écoulent maintenant dans l’intercepteur sanitaire occidental et toutes les réparations appropriées de l’égout unitaire ont été achevées.”

La semaine dernière, la ville a découvert la fuite près de Wentworth Street North et Burlington Street East.

Le directeur de Hamilton Water, Nick Winters, a déclaré qu’une illustration incorrecte avait été donnée aux entrepreneurs, ce qui avait conduit à la perforation d’un tuyau d’égout combiné en 1996.

Cela a fait que les déchets de 50 propriétés le long de la rue Macallum et de certaines parties de la rue Brant et de la rue Wentworth Nord se sont déversés directement dans le lac Ontario.

La ville dit que la réparation du trou a coûté 29 830 $.

La ville de Hamilton découvre une fuite d’eaux usées de 26 ans dans le port de Hamilton La ville de Hamilton dit avoir découvert que des eaux usées s’infiltraient dans le port de Hamilton depuis 1996 en raison d’un trou dans une conduite d’égout unitaire du secteur industriel.

La ville a déclaré qu’elle avait informé le ministère de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs de la mise à jour, et a ajouté que le ministère n’avait pas émis d’ordre à Hamilton pour proposer un plan d’assainissement ou auditer l’ensemble de son infrastructure d’égouts.

La semaine dernière, Tys Theijsmeijer, responsable des terres naturelles aux Jardins botaniques royaux, a déclaré qu’il s’attendait à au moins une autre fuite dans la ville.

Le personnel municipal présentera un rapport au comité des travaux publics lundi après-midi, et il y a un page web uniquement pour les mises à jour sur la fuite.

Quelle est la vie dans le port et comment est-elle impactée ?

Hilary Prince, porte-parole de Pêches et Océans Canada, a déclaré à CBC Hamilton que le port abrite de nombreuses espèces de poissons indigènes comme le grand brochet, le doré jaune, l’achigan à grande bouche, le crapet-soleil et la perchaude – mais les choses ne vont pas bien pour eux.

“La plupart de ces espèces sont en déclin et en moins grande abondance que les populations trouvées dans les zones plus saines du lac Ontario”, a déclaré Prince.

Les poissons qui prospèrent dans le port ne le font que parce qu’ils sont “largement tolérants aux conditions dégradées de la qualité de l’eau, y compris une turbidité élevée ou une turbidité de l’eau et une faible teneur en oxygène dissous”.

« Les espèces indigènes comme l’alose à gésier et la barbotte brune sont hyperabondantes dans le port de Hamilton par rapport à d’autres régions du lac Ontario, probablement en raison de leur tolérance aux mauvaises conditions de qualité de l’eau », a déclaré Prince.

Des espèces non indigènes comme la carpe commune, le poisson rouge et le rotengle peuvent également être trouvées dans le port.

Elle a ajouté qu’il n’y a probablement pas de végétation aquatique dans la zone immédiate autour de la fuite, car tout est industriel et assez profond.

Prince a déclaré que les eaux usées non traitées aggravaient le problème des charges excessives de nutriments et de la prolifération d’algues, qui nuisent toutes deux aux poissons et à leur habitat.

“Lorsque les efflorescences algales meurent, le processus de décomposition consomme l’oxygène de l’eau, ce qui a des effets négatifs sur les poissons et constitue l’un des problèmes persistants du port de Hamilton”, a-t-elle déclaré.

Plus à venir.