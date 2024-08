19 août — Le conseil municipal de Hamilton envisagera d’embaucher un consultant en transport ferroviaire de voyageurs pour donner à la ville toutes ses chances de saisir ce que le conseiller municipal Mike Ryan a qualifié d’opportunité unique.

Depuis quelques années, la ville fait pression sur Amtrak et les législateurs pour obtenir l’un des arrêts de banlieue de Hamilton pour la nouvelle ligne 3C+D et l’extension de la ligne Cardinal. Il a déclaré qu’un paiement de 30 000 $ pour un consultant qui leur dira « tout ce que nous devons savoir » pour obtenir un ou deux arrêts vaut l’investissement.

« Nous travaillons sur ce projet depuis quelques années maintenant et j’apprécie vraiment tous les efforts déployés par le personnel », a déclaré Ryan, qui a assuré la liaison entre le conseil et Amtrak pendant ce processus. « Je suis d’accord, il est temps de passer à l’étape suivante et d’obtenir les vrais chiffres, la vraie histoire. »

Michael Gurr, chef de projet au département des travaux publics de Hamilton, a déclaré que même si le département d’ingénierie de la ville a fait un excellent travail en matière de diligence raisonnable, « pour essayer de gagner du terrain, nous devons embaucher un consultant professionnel ».

Le prix de 30 000 $ correspond à ce que d’autres ont payé pour des consultants ferroviaires, et l’étude localisée prendrait environ neuf mois.

Cette prochaine étape, a déclaré Ryan, montrera aux législateurs et aux décideurs de Columbus et de Washington DC que « nous prenons cela très au sérieux ».

Amtrak investit plus de 50 milliards de dollars, notamment dans la modernisation des trains, la construction de nouvelles gares et installations, l’ajout de nouveaux itinéraires et de nouvelles infrastructures. L’expansion bénéficie du soutien du Congrès et du président. L’Infrastructure Investment and Jobs Act a investi 22 milliards de dollars sur cinq ans dans cet effort après son adoption en 2021. En 2023, la Federal Rail Administration a accordé 10 milliards de dollars à Amtrak pour moderniser les infrastructures essentielles.

La vision d’Amtrak pour l’Ohio est de mettre en service d’ici 2035 un nouveau corridor 3C+D, qui reliera Cincinnati à Cleveland avec des arrêts à Dayton et Columbus. Cette nouvelle ligne devrait accueillir entre 400 000 et 500 000 voyageurs par an. De nouveaux hubs et arrêts devraient être ajoutés à cet itinéraire conceptuel 3C+D, et Hamilton, ainsi que la ville voisine de Sharonville, sont envisagés pour des arrêts dans la banlieue de Cincinnati.

Amtrak étend également la ligne Cardinal, qui relie New York à Chicago. Oxford, qui est l’une des nouvelles gares, construit actuellement son hub. Hamilton est également envisagée pour un arrêt sur la ligne Cardinal.

La Commission de développement ferroviaire de l’Ohio devrait bientôt sélectionner un cabinet de conseil, a déclaré Gurr. La phase 1 d’une étude de 10 mois examinera la viabilité de l’itinéraire. La phase 2, qui n’a pas encore été financée, étudiera la sélection des arrêts de train et les améliorations de sécurité nécessaires.

L’ORDC envisage de confier la gestion de la ligne à CSX et à Norfolk Southern.

Bien que certains sites aient été proposés, la ville n’a pas encore décidé de leur emplacement, bien que le coin de Maple Avenue et du boulevard MLK Jr. et l’ancienne usine de papier Beckett aient été évoqués pour le tracé 3C+D. Une partie du parc Symmes a été évoquée comme emplacement possible pour un arrêt du tracé Cardinal.

Une gare Amtrak à Hamilton nécessiterait probablement environ deux acres de stationnement et coûterait environ 14 à 15 millions de dollars. Gurr a déclaré qu’il existe une possibilité de financement par subvention qui pourrait couvrir jusqu’à 80 % du coût. Les estimations de coûts seront mises à jour dans le cadre de l’étude.

À l’heure actuelle, on ne sait pas combien coûteraient les frais d’entretien.

« Nous savons que cela apporterait des avantages à notre ville », a déclaré Ryan. « Non seulement à nos résidents, mais aussi à nos entreprises et aux opportunités de développement économique supplémentaires. »