Lewis Hamilton a repoussé cinq rivaux, dont le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, pour remporter le prix de la personnalité sportive de l’année 2020 de la BBC.

Hamilton est devenu la cinquième personne à remporter le prix plus d’une fois, ajoutant à son triomphe en 2014, alors qu’il a également terminé deuxième à quatre reprises.

Le joueur de 35 ans a égalisé Michael Schumacher en remportant un septième championnat du monde de Formule 1 cette année.

Il a également battu le record de 91 victoires de l’Allemand au cours d’une saison époustouflante avec Mercedes qui lui a permis de terminer 124 points d’avance sur son rival le plus proche, Valtteri Bottas.

Hamilton a battu Henderson, le joueur de cricket Stuart Broad, le jockey Hollie Doyle, le boxeur Tyson Fury et le joueur de snooker Ronnie O’Sullivan pour remporter le prix SPOTY.

Henderson a terminé deuxième du scrutin après avoir été capitaine de Liverpool au titre de Premier League la saison dernière, mettant fin aux 30 ans d’attente du club d’Anfield pour être à nouveau sacré champion d’Angleterre.

Et Doyle a terminé troisième après une année incroyable en selle au cours de laquelle elle a battu son propre record du plus grand nombre de gagnants monté par une Britannique en un an.

Les trois nominés qui n’étaient pas placés étaient le bowler anglais Broad – qui a passé 500 guichets d’essai cette année – le champion du monde de snooker O’Sullivan et le champion du monde des poids lourds WBC Fury.