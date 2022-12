Hamid Karzai revient sur sa présidence et la prise de contrôle des talibans en Afghanistan

L’ancien président afghan Hamid Karzaï dans sa maison de Kaboul en octobre. (Elise Blanchard pour le Washington Post)

KABOUL — Un porte-plume bleu, un dictionnaire et des liasses de papiers, certains portant le sceau du gouvernement renversé, reposent sur le bureau orné de l’ancien président afghan Hamid Karzai. Au centre du bureau se trouve un livre de couleur rouge : « Ma vie avec les talibans ». Le livre de 2010, écrit par un ancien ambassadeur taliban au Pakistan, a été décrit par une revue universitaire comme offrant un aperçu puissant de ce qui motive le groupe.

Karzai fait de son mieux pour comprendre les nouveaux dirigeants de l’Afghanistan. Sa vie est liée à la leur.

« Je n’étais pas sûr de ma propre sécurité », a déclaré Karzai à propos de sa décision de rester en Afghanistan après la prise de pouvoir des talibans en 2021. « Mais je ne serais jamais parti et je ne partirai jamais. C’est mon pays.”

Depuis plus d’un an, Karzai vit en résidence surveillée virtuelle dans sa villa de Kaboul, où il s’est récemment assis pour une interview franche avec le Washington Post. Les talibans surveillent chacun de ses mouvements, a-t-il dit, et l’ont empêché de quitter la capitale. Pourtant, Karzai est devenu le critique le plus en vue des talibans en Afghanistan, exigeant qu’ils permettent à toutes les filles d’aller à l’école et créent un gouvernement qui reflète la diversité ethnique du pays.

Les talibans n’ont pas tenu compte de ses appels. Mais la persistance de Karzaï et le fait qu’il soit resté en Afghanistan alors que d’autres personnalités politiques ont fui ont conduit à une réévaluation de son héritage, même parmi les Afghans qui l’ont fortement critiqué pendant ses près de 13 ans au pouvoir. Autrefois considéré par beaucoup ici comme une marionnette américaine – fustigé pour avoir dirigé un gouvernement rempli de seigneurs de la guerre et entaché de corruption – Karzai est maintenant largement applaudi pour avoir plaidé pour un Afghanistan plus équitable.

“Il avait une mauvaise image dans le passé”, a déclaré Asadullah Waheedi, rédacteur en chef de Maseer Daily, un site d’information local. « Maintenant, il essaie de réparer son image. Il travaille pour un changement positif dans le pays.

“Pour ces gens qui avaient peur des talibans, il est devenu une source d’inspiration pour eux.”

Mais si Karzai doit être plus qu’un symbole et avoir une vie politique significative dans l’au-delà, il devra gagner la confiance des dirigeants talibans, dont beaucoup le considèrent encore comme un adversaire.

“Karzai a été le premier individu à travailler avec les Américains pour l’occupation de l’Afghanistan”, a déclaré Abdulhaq Hammad, un haut responsable taliban au ministère de l’Information et de la Culture. « Il dirigeait l’occupation. Alors, comment pouvons-nous lui faire confiance ?

L’effondrement du gouvernement soutenu par les États-Unis en Afghanistan l’année dernière a peut-être semblé soudain, mais il a été précédé de 20 ans de corruption et de mauvaise gestion. De fin 2001 à 2014, Karzai était le visage du projet d’édification de la nation américaine. Ses détracteurs affirment qu’il a mis le pays sur la voie de la ruine.

Malgré l’afflux de milliards d’aide internationale, Karzai n’a pas fait grand-chose pour renforcer l’Afghanistan. Il n’a pas non plus réussi à instiller un sentiment d’unité nationale, s’appuyant fortement sur le soutien des seigneurs de la guerre qui ont consolidé le pouvoir en attisant les divisions ethniques. Son règne a également été marqué par la corruption, selon le chien de garde américain qui a suivi les fonds de reconstruction américains, alors que ses alliés occidentaux et afghans gagnaient des millions de dollars grâce à des contrats louches.

“Ils n’avaient aucun attachement avec l’Afghanistan et son peuple”, a déclaré Jafar Mahdavi, un ancien législateur resté à Kaboul. « Ils sont venus ici pour collecter de l’argent et le transférer hors d’Afghanistan. Toutes ces erreurs de Karzai sont la cause de la mort de la république.

Karzai a déclaré qu’il assumait «l’entière responsabilité de la corruption et des pots-de-vin dans la prestation de services. … Mais les gros contrats, la grande corruption, en centaines de millions de dollars ou en millions de dollars, étaient clairement une affaire des États-Unis d’Amérique.

Et ce sont les États-Unis, soutient-il, qui portent la responsabilité ultime du sort de l’Afghanistan.

“La guerre en Afghanistan n’était pas notre guerre”, a déclaré Karzai. « Je n’étais pas un partenaire des États-Unis dans cette guerre contre les villages et les maisons afghans. J’ai changé à partir du moment où j’ai reconnu que cette guerre menée au nom de la défaite du terrorisme est en fait une guerre contre le peuple afghan.

“J’ai appelé les talibans ‘frères’ pour cette raison”, a-t-il expliqué.

Mais les talibans ont toujours considéré Karzai comme un ennemi.

Après que les militants ont pris le contrôle de la capitale en 1996, l’un de leurs premiers actes a été de torturer et de tuer l’ancien président afghan Mohammad Najibullah, en suspendant son corps à un poteau de signalisation.

Lorsque leurs combattants sont entrés à Kaboul en août 2021, Karzaï a craint pour sa vie. Il a décidé de se rendre au domicile d’Abdullah Abdullah, un autre haut responsable politique afghan qui avait décidé de rester.

“Je ne quitte pas mon pays quand il est en difficulté”, a déclaré Karzai.

Mais le palais présidentiel était déjà abandonné lorsque les combattants talibans sont arrivés. Le président Ashraf Ghani avait fui.

« L’État ne se serait pas effondré », affirme Karzaï. “Le départ de Ghani a été l’effondrement de tout.”

Ces jours-ci, Karzai tient des réunions presque quotidiennes avec des politiciens afghans et des chefs religieux et communautaires, et s’entretient régulièrement avec des responsables américains, européens et onusiens.

Il tweete souvent des images des rassemblements chez lui et utilise les médias sociaux pour attirer l’attention sur le sort des femmes et des filles. La semaine dernière, il critiqué les talibans pour avoir banni les femmes des universités afghanes. Mais il y a des limites à ce qu’il peut dire.

Plus tôt cette année, après que le ministre taliban du vice et de la vertu a ordonné aux présentatrices de nouvelles de se couvrir le visage à l’antenne, Karzai a lancé un tweet encourageant les journalistes à désobéir à l’ordre, a déclaré Waheedi. Lorsque le ministre a envoyé des combattants chez lui, Karzai a tweeté qu’il y avait eu un malentendu. Le tweet d’origine a été supprimé.

“Karzai élève la voix, mais il est si prudent”, a déclaré Waheedi. “Il connaît les talibans, ce qu’il faut dire et ce qu’il ne faut pas dire.”

Karzai a reconnu qu’il faisait face à la pression des talibans, en particulier des partisans de la ligne dure. “Certains des dirigeants viennent me parler très souvent et ont des conversations très franches”, a déclaré Karzai. “Mais la relation est parfois tendue aussi à cause de ce que je dis, à cause de ce que je leur demande.”

Certains pensent que Karzaï attend son heure. Il entretient de solides relations avec l’Occident, ainsi qu’avec la Chine, l’Inde, la Russie et l’Iran. “Ces pays s’attendent à ce que Karzai reste ici et joue un rôle dans la normalisation des relations avec les talibans”, a déclaré Waheedi. “S’il y a une possibilité de changement de gouvernement, il serait la personne pour rassembler les gens autour de lui.”

Les partisans de Karzai rejettent cela, comparant son rôle à celui de l’ancien monarque afghan dans les années 1960 et 1970, avant l’invasion soviétique. “En ce moment, nous avons besoin de lui en tant qu’ancien”, a déclaré Akram Khpalwak, ancien gouverneur de la province de Farah et ancien président du Haut Conseil afghan pour la paix.

Karzai insiste sur le fait qu’il n’a “aucune autre aspiration que d’être dans mon propre pays et de faire instruire mes enfants”.

La capacité de Karzai à s’exprimer, a déclaré Hammad, le responsable taliban, “représente la patience” des talibans, qui lui ont accordé l’amnistie même s’il “est un criminel responsable de la mort de centaines de milliers d’Afghans”.