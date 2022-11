Hambourg se rend en Californie pour un match amical

Hambourg SV se rendra en Californie plus tard ce mois-ci pour un match amical ou peut-être deux. L’équipe de 2. Bundesliga passera neuf jours aux États-Unis à partir du 13 novembre. Dans une annonce officielle, le club allemand a déclaré qu’il affrontera l’Orange County Soccer Club en amical.

Jonas Boldt, membre du conseil d’administration de l’équipe, a exprimé son enthousiasme face à l’annonce. “Pour HSV, cette tournée est une opportunité très intéressante de représenter le DFL, le football allemand et notre club à l’international et d’acquérir de l’expérience”, a déclaré Boldt.

“Toujours dans une optique marketing, la volonté du sport et de l’équipe d’encadrement a été immédiatement donnée. Les expériences partagées et les journées uniques aux États-Unis renforceront également le lien entre l’équipe et raccourciront un peu la longue pause hivernale.

Hambourg profite des vacances d’hiver pour le match amical contre la Californie

Le club allemand quittera son pays natal après avoir affronté le SV Sandhausen le samedi 12 novembre. Les ligues allemandes font une pause hivernale pendant la saison régulière à cause de la météo. Hambourg n’a pas besoin d’être de retour en Allemagne pour un match de championnat avant fin janvier. C’est particulièrement long en raison de la Coupe du monde en novembre et décembre.

En plus de jouer à l’OCSC, Hambourg a également ouvert la porte à d’autres matches amicaux. Ils joueront au moins un autre match en Californie. Cependant, l’adversaire et le lieu n’ont pas encore été déterminés.

Le match face au club de l’OCSC aura lieu le mardi 15 novembre à 19h heure locale. Le stade de l’OCSC à Irvine, en Californie, accueillera le match. Les billets pour le match amical peuvent être achetés sur Ticketmaster.

Orange County Soccer Club joue actuellement dans le championnat United Soccer League. Fondée en 1998, mais disputant son premier match plus d’une décennie plus tard, l’équipe s’appelait à l’origine Los Angeles Blues. L’équipe a été rebaptisée sous son nom actuel en 2016. OCSC a terminé en bas du classement pour la saison 2022.

Le prochain voyage sera la neuvième visite de Hambourg aux États-Unis. Les Red Shorts ont d’abord traversé l’étang en 1950. Ils ont ensuite disputé des matchs amicaux ici en 1964, 1971, 1983, 1986, 1992, 1997 et 2000.

PHOTO : IMAGO / Ulrich Hufnagel