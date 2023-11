Hamas : que savoir sur le groupe et pourquoi il attaque Israël maintenant

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire apparaît dans le bulletin d’information de CNN, Pendant ce temps au Moyen-Orient, un aperçu trois fois par semaine des plus grandes actualités de la région. Inscrivez-vous ici.





CNN

—



Le attaque effrontée par le groupe militant palestinien Hamas sur Israël, qui a débuté samedi, sera considérée comme un tournant dans la Conflit palestino-israélien avec des répercussions considérables, disent les analystes.

Cette attaque sur plusieurs fronts a vu jusqu’à 1 000 assaillants infiltrer le territoire israélien, tuer des centaines de soldats et de civils et ramener des dizaines d’otages à Gaza. C’était comme rien qu’Israël n’ait vu depuis la guerre israélo-arabe de 1948.

Israël juré de se venger, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu promettant une « puissante vengeance ». Le Hamas a déclaré qu’il était prêt à tous les scénarios.





02h35 – Source : CNN « Ils ont coupé la tête des gens » : le général de Tsahal décrit les conséquences de l’attaque du Hamas

“Les choses vont changer pour toujours”, a déclaré Kobi Michael, chercheur principal à l’Institut d’études sur la sécurité nationale (INSS) à Tel Aviv. Il n’y a rien dans l’histoire israélienne qui soit comparable à cette attaque, a-t-il déclaré.

« Le Hamas ne sera plus le Hamas que nous avons connu il y a des années », a déclaré à CNN Michael, qui était auparavant directeur général adjoint et chef du bureau palestinien au ministère israélien des Affaires stratégiques.

Le Hamas a déclaré que cette attaque était une vengeance pour ce qu’il a décrit comme des attaques contre des femmes, la profanation de la mosquée al-Aqsa à Jérusalem et le siège en cours de Gaza.

Voici ce que nous savons du groupe :

Un organisation islamiste Doté d’une aile militaire, le Hamas a vu le jour en 1987. Il s’agissait d’une émanation des Frères musulmans, un groupe islamiste sunnite fondé à la fin des années 1920 en Égypte.

Le mot « Hamas » est lui-même un acronyme pour « Harakat Al-Muqawama Al-Islamiyya » – arabe pour Mouvement de résistance islamique. Le groupe, comme la plupart des factions et partis politiques palestiniens, insiste sur le fait qu’Israël est une puissance occupante et qu’il tente de libérer les territoires palestiniens. Il considère Israël comme un État illégitime.

Contrairement à d’autres factions palestiniennes, le Hamas refuse de s’engager avec Israël. En 1993, elle s’est opposée aux Accords d’Oslo, un pacte de paix entre Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) qui voyait l’OLP renoncer à la résistance armée contre Israël en échange de promesses d’un État palestinien indépendant aux côtés d’Israël. Les accords ont également établi l’Autorité palestinienne (AP) en Cisjordanie occupée par Israël.

Ibrahim Abou Mustafa/Reuters Des militants palestiniens du Hamas assistent aux funérailles de leur camarade dans le sud de la bande de Gaza en août 2017.

Le Hamas se présente comme un alternative à l’AP, qui a reconnu Israël et s’est engagé avec lui dans de multiples initiatives de paix qui ont échoué. L’AP, dont la crédibilité auprès des Palestiniens a souffert au fil des années, est dirigée par le président Mahmoud Abbas.

Le groupe a revendiqué au fil des années de nombreuses attaques contre Israël et a été désigné comme organisation terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et Israël.

Le Département d’État américain a déclaré en 2021 que le Hamas recevait des financements, des armes et une formation de l’Iran, ainsi que certains fonds collectés dans les pays arabes du Golfe. Le groupe reçoit également des dons de certains Palestiniens, d’autres expatriés et de ses propres organisations caritatives, précise-t-il.

En avril, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a suggéré que l’Iran fournisse au Hamas quelque 100 millions de dollars par an.

En entreprenant une frappe aussi dévastatrice, l’objectif principal du groupe aurait été de bouleverser radicalement le statu quo, disent les experts : Israël maintient un siège strict sur Gaza et continue d’occuper la Cisjordanie, et l’objectif d’un État palestinien indépendant n’est nulle part. aperçu.





02:02 – Source : CNN Une vidéo montre des militants du Hamas frappant un festivalier capturé

L’un des objectifs serait de remettre la question palestinienne à l’ordre du jour régional et international, a déclaré Khaled Elgindy, chercheur principal à l’Institut du Moyen-Orient et directeur de son programme sur la Palestine et les affaires israélo-palestiniennes.

« Les gens ont abandonné (la question palestinienne) », a déclaré Elgindy à CNN. « Le nouveau jeu en ville est la normalisation saoudo-israélienne et cette nouvelle intégration régionale. »

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane le mois dernier, reconnu publiquement c’est la première fois que des négociations sont en cours avec Washington pour éventuellement établir des liens avec Israël, affirmant que la normalisation se « rapproche » chaque jour. La normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël pourrait constituer un moment historique pour la légitimité régionale d’Israël, dans la mesure où elle pourrait inciter d’autres pays musulmans à emboîter le pas. L’Arabie saoudite s’était auparavant engagée à ne pas reconnaître Israël tant qu’elle n’accorderait pas l’indépendance aux Palestiniens.

Elgindy a déclaré que, dans une certaine mesure, le Hamas a réussi à attirer à nouveau l’attention sur la cause palestinienne.

Le groupe pourrait également tenter de briser toute conception concernant ses capacités militaires, estiment les analystes.





02:12 – Source : CNN La carte montre les endroits où les forces israéliennes seront confrontées à des défis à Gaza

Le Hamas a porté « un coup porté à Israël au-delà de ce à quoi il est habitué » et a également démontré ses capacités, a déclaré Omar Rahman, membre du Conseil des affaires mondiales du Moyen-Orient qui se concentre sur les affaires palestiniennes. Ses tactiques de choc sont une déclaration selon laquelle cela « doit être pris plus au sérieux », a déclaré Rahman.

L’armée israélienne a déclaré lundi que le Hamas avait pris “des dizaines” d’otages et que le Hamas a déclaré avoir enlevé plus de 100 personnes. Le nombre d’otages pris et le fait que beaucoup sont des civils montrent que le Hamas recherche bien plus qu’un échange de prisonniers, ont déclaré les experts. Lors d’une précédente situation d’enlèvement, Israël avait échangé plus de 1 000 prisonniers contre un otage israélien.

Le grand nombre d’otages garantit qu’« il ne s’agit pas d’un échange militaire de courte durée qui s’arrêtera et sera oublié », a déclaré Rahman, « mais qu’il aura des implications politiques à plus long terme ».

Dans le cadre de sa campagne contre Israël, le Hamas a produit de superbes vidéos de propagande documentant étape par étape son attaque contre Israël. Dans certaines vidéos, ses combattants portaient des caméras corporelles pour filmer les opérations alors qu’ils franchissaient les fortifications israéliennes et étaient vus vêtus d’uniformes de style commando.

Selon les analystes, c’est la clé de la guerre de propagande du groupe, qui sert un certain nombre d’objectifs.

D’une part, il s’agit de « semer la peur » parmi le public israélien et de laisser entendre que leurs dirigeants ne peuvent pas assurer leur sécurité, a déclaré Elgindy. « Cela va être un choc parce que les Israéliens sont extrêmement fiers de leur armée et de leurs capacités de renseignement. »

D’un autre côté, il est également destiné à la consommation intérieure palestinienne. Le Hamas est depuis longtemps pris dans une guerre politique avec l’Autorité palestinienne, qui gouverne la Cisjordanie et coordonne sa sécurité avec Israël.

Cela vise à montrer aux Palestiniens que « pendant que là-bas, Abu Mazen (Mahmoud Abbas, le président de l’Autorité palestinienne)… est fondamentalement endormi au volant, nous sommes la véritable résistance (et) faisons réellement quelque chose », a déclaré Elgindy à CNN. Hamas.

Mahmoud Hefnawy/photo-alliance/dpa/AP Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, s’exprime lors d’un rassemblement à Doha, la capitale du Qatar, en mai 2021.

L’offensive à grande échelle du Hamas montre que le groupe sait que la guerre à venir pourrait être une guerre existentielle, disent les experts.