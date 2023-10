Hamas Israël : qu’est-ce que le Hezbollah ?

Le Centre d’études stratégiques et internationales a décrit le groupe comme « l’acteur non étatique le plus lourdement armé au monde… une milice entraînée comme une armée et équipée comme un État », compte tenu de son important arsenal militaire qui comprendrait au moins 130 000 hommes. des fusées. Le Hezbollah affirme compter environ 100 000 combattants.

L’une des différences les plus importantes entre les deux est que le Hamas est issu des Frères musulmans sunnites, tandis que le Hezbollah est une organisation musulmane chiite. Alors qu’ils se trouvaient dans des camps opposés dans la guerre civile syrienne, ils ont maintenu des liens et un soutien régionaux étroits à plusieurs reprises.

Le Hezbollah fait partie d’une alliance régionale composée de l’Iran, de la Syrie et du groupe palestinien Hamas. Tous s’opposent largement à la politique américaine au Moyen-Orient et en Israël. Les deux sont des organisations désignées comme terroristes et, comme le Hamas, le Hezbollah ne reconnaît pas le droit à l’existence de l’État d’Israël.

Les religieux chiites libanais ont ensuite développé le Hezbollah dans le but de chasser Israël du Liban et d’établir une république islamique. Le mouvement bénéficiait du fort soutien de l’Iran, qui se poursuit aujourd’hui, grâce à des fonds et à l’entraînement des milices. Aujourd’hui, sa branche militaire constitue la principale force militaire au Liban.

Depuis que les violences entre Israël et le Hamas ont éclaté la semaine dernière, on craint de plus en plus qu’elles ne dégénèrent en un conflit régional plus large qui pourrait impliquer le Hezbollah et, jusqu’à présent, l’Iran.

Les relations glaciales entre Israël et le Hezbollah remontent à l’occupation du sud du Liban par Israël en 1978. Les deux derniers se sont battus pour la dernière fois en 2006, après que les forces israéliennes ont envahi le Liban pour répondre aux attaques du Hezbollah contre les colonies israéliennes. Des attaques à la roquette et de violents combats s’ensuivirent, tandis qu’Israël lançait un blocus naval sur le Liban.

Le Council on Foreign Relations décrit Israël comme « le principal ennemi » du Hezbollah depuis 1978, ajoutant que l’ampleur des armements fournis au groupe par l’Iran garantit que le Hezbollah constitue « une menace de plus en plus dangereuse pour Israël ».

« Le Hezbollah et Israël ne sont pas encore retombés dans une guerre totale, mais le groupe a réitéré son engagement en faveur de la destruction de l’État israélien dans son manifeste de 2009 », déclare le conseil.

Les analystes affirment qu’Israël est prêt pour une guerre sur deux fronts. Il y a déjà eu des échanges d’artillerie à travers la frontière israélo-libanaise, tandis que des missiles ont été tirés dimanche depuis le Liban en représailles à la mort d’un journaliste de Reuters et aux six blessés lors d’une frappe la semaine dernière en direction d’Israël. Une porte-parole du Hezbollah a déclaré que l’augmentation des frappes représentait un « avertissement » et ne signifiait pas que le groupe militant soutenu par l’Iran avait décidé d’entrer en guerre.