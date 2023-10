Hamas et Israël en guerre : ce que l’on sait au jour 12

Des centaines de personnes auraient été tuées dans une explosion massive dans un hôpital bondé de la ville de Gaza, Il s’agit de la plus grande perte de vies humaines dans le territoire sous blocus au cours des cinq guerres entre le Hamas et Israël depuis que les militants ont pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007.

Le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré qu’au moins 500 personnes avaient été tuées mardi soir dans ce qu’il prétend être une frappe aérienne israélienne sur al-Ahli al-Arabi, également connu sous le nom d’hôpital baptiste. Un porte-parole de la défense civile de Gaza a estimé le nombre de morts à environ 300.

L’armée israélienne aurait déclaré qu’une première enquête suggérait que l’explosion avait été causée par un tir raté de roquette du Hamas, avant de dire qu’elle était le résultat d’un barrage de roquettes du Jihad islamique palestinien. Le Jihad islamique a nié les allégations israéliennes et l’ampleur de l’explosion semble être hors de portée des groupes militants.

Des rapports ont indiqué que des violences avaient éclaté entre les manifestants et les forces de sécurité palestiniennes dans plusieurs villes de Cisjordanie. Dans le centre de Ramallah, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes ont été tirés pour disperser les manifestants qui jetaient des pierres et scandaient des slogans contre le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Reuters a rapporté que la colère bouillonnait après l’attaque meurtrière contre un hôpital de Gaza mardi, que les autorités ont qualifiée de « massacre de sang-froid » perpétré par Israël.

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a déclaré que le Royaume-Uni travaillerait avec ses alliés pour « découvrir ce qui s’est passé » à l’hôpital baptiste Al-Ahli Arabi à Gaza. Astucieusement, sur les réseaux sociaux, il a décrit la destruction de l’hôpital comme « une perte dévastatrice de vies humaines » et que le Royaume-Uni a été « clair » sur le fait que « la protection de la vie civile doit passer en premier ».

La Maison Blanche a annoncé que Joe Biden ne se rendrait plus en Jordanie. Cette décision a été prise après que le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré que la Jordanie ne tenait plus le sommet prévu avec le président américain et les dirigeants égyptiens et palestiniens, prévu mercredi à Amman. Safadi, s’adressant à al-Jazeera, a déclaré que le sommet avait été annulé parce que « cela ne sert à rien de parler maintenant d’autre chose que d’arrêter la guerre ».

Joe Biden devrait s’entretenir mercredi avec Benjamin Netanyahu lors d’une visite en Israël, dans une tournée diplomatique éclair qui comprendra des réunions avec d’autres responsables à Tel Aviv.

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, devrait se rendre en Israël, peut-être dès jeudi, selon Sky News. Dans le même temps, le ministère britannique des Affaires étrangères a déclaré avoir réussi à rapatrier plus de 900 personnes d’Israël.

Plus tôt mardi, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a déclaré qu’une frappe aérienne israélienne avait tué au moins six personnes. après avoir frappé une de ses écoles qui sert de refuge aux personnes déplacées. Plusieurs hôpitaux de Gaza sont devenus des refuges pour des centaines de personnes espérant être épargnées par les bombardements.

Les autorités sanitaires de Gaza affirment qu’au moins 3 000 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens depuis le 7 octobre. Au moins 940 enfants et 1 032 femmes ont été tués, a indiqué le bureau des médias du gouvernement du Hamas. Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré trois jours de deuil après l’explosion meurtrière de l’hôpital baptiste Al-Ahli Arabi de Gaza.

L’attaque du Hamas le 7 octobre dans le sud d’Israël a tué plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et a vu quelque 200 personnes emmenées captives à Gaza. Depuis, les militants du Hamas à Gaza lancent des roquettes chaque jour, visant des villes à travers Israël.

Les craintes grandissent selon lesquelles les habitants de Gaza commencent à mourir de déshydratation à mesure que l’eau potable s’épuise, alors que les frappes aériennes israéliennes continuent de pilonner le territoire palestinien de 2,3 millions d’habitants dans un contexte de blocus total de la nourriture, de l’électricité, des médicaments et du carburant.

Le devoir de l’Allemagne est de « défendre l’existence de l’État d’Israël ». » a déclaré le chancelier Olaf Scholz lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Berlin « fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que ce conflit ne s’intensifie pas » dans la région, a-t-il ajouté.

L’organisme culturel de l’ONU, l’UNESCO, a averti que l’attaque du Hamas contre Israël a conduit à des combats intenses qui ont abouti à « la semaine la plus meurtrière pour les journalistes de tous les conflits récents ». Neuf journalistes ont été confirmés tués dans l’exercice de leurs fonctions depuis le 7 octobre et « le bilan pourrait encore s’alourdir », a indiqué l’agence.

Le chef des renseignements militaires israéliens a déclaré qu’il portait la responsabilité des échecs des services de renseignement qui ont conduit le Hamas à mener son attaque surprise le 7 octobre. Le général de division Aharon Haliva est le dernier responsable de la défense israélienne à déclarer publiquement qu’il assume la responsabilité de l’attaque du Hamas, après que le chef de l’agence de sécurité du Shin Bet et le chef d’état-major des Forces de défense israéliennes (FDI) ont tenu des propos similaires ces derniers jours.

Un adolescent britannique est porté disparu et craint d’avoir été kidnappé après que le Hamas ait ciblé des kibboutzim israéliens, ont confirmé des proches. Yahel Sharabi, 13 ans, était initialement considérée comme disparue et peut-être prise en otage après le raid sur le kibboutz Beeri, à trois kilomètres de la frontière avec Gaza, au cours duquel sa mère, Lianne, née à Bristol, a été tuée. Sa sœur Noiya, 16 ans, citoyenne britannique comme Yahel, et leur père israélien, Eli, sont toujours portés disparus.

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré que le siège de Gaza par Israël et son ordre d’évacuation pourraient constituer un crime international de transfert forcé de civils.