NETFLIX a annoncé la première date de la prochaine série limitée de Ryan Murphy.

La série limitée Halston raconte la vie du légendaire créateur de mode Roy Halston Frowick.

9 Roy Halston Frowick et Liza Minelli Crédits: Getty – Contributeur

Qui est Halston?

le Netflix La série se concentre sur l’empire construit par le défunt créateur de mode Roy Halston Frowick, communément appelé Halston.

Halston a commencé sa carrière en concevant des chapeaux. Moins d’un an après avoir lancé sa carrière, il est devenu modiste en chef de Bergdorf Goodman.

Sa carrière a commencé à décoller après la première dame Jacqueline Kennedy Onassis portait son chapeau à l’investiture du président Kennedy.

Après l’exposition, Halston a commencé à fabriquer des robes à la fin des années 60 et au début des années 70 qui ont mis son nom sur la carte. De là, il a construit son empire jusqu’à ce qu’il soit renvoyé de sa propre entreprise pour ne pas avoir respecté les délais et a perdu le droit de vendre des vêtements sous son nom.

9 Affiche de Halston montrer Netflix

Quand est-il publié?

Netflix a annoncé que la série sortira le vendredi 14 mai sur la plateforme de streaming.

L’annonce est survenue lorsque Netflix a publié l’affiche de l’émission avec une série d’images et de photos Polaroid de la distribution.

Murphy, qui a créé des émissions de télévision à succès telles que Glee et American Horror Story, est producteur exécutif de la série limitée.

Qui est dans le casting?

Ewan McGregor

9 Ewan McGregor lors de la première européenne de Christopher Robin Crédits: Getty

Le natif anglais de 50 ans Ewan McGregor jouera le rôle de Halston dans la prochaine série Netflix.

McGregor agit depuis le début des années 90 dans une longue liste de films. Il est surtout connu pour son rôle d’Obi-Wan Kenobi dans le Guerres des étoiles la franchise.

En 2017, il a joué Lumière dans De Disney action en direct La belle et la Bête et l’année après, il a joué Christopher Robin dans le film d’action en direct basé sur le livre pour enfants Winnie l’ourson.

Rory Culkin

9 Rory Culkin à la première de New York de Showtimes’s City On A Hill Crédits: Getty

Rory Culkin, 31 ans, originaire de New York, incarnera le réalisateur Joel Shumacher.

Culkin est surtout connu pour ses rôles dans les films Scream 4, Mean Creek, Signs et You Can Count on Me.

Culkin est le frère de Seul à la maison Star, Macaulay Culkin, qui vient d’accueillir son premier enfant avec Disney’s Brenda Song.

Rebecca Dayan

9 Rebecca Dayan lors de la projection du noviciat à New York Crédits: Paul Bruinooge / Patrick McMullan

Rebecca Dayan incarnera Elsa Peretti, une créatrice de bijoux italienne et une amie proche et collaboratrice de Halston.

Originaire de France, âgée de 37 ans, elle a commencé sa carrière d’actrice à la fin des années 2000 lorsqu’elle a déménagé à New York après avoir étudié l’art, le design de mode et le théâtre à Paris.

Dayan est connue pour ses rôles dans les films From Paris with Love, Limitless, The Neon Demon et Celeste & Jesse Forever.

Sullivan Jones

9 Sullivan Jones à la première de Hulu’s The Looming Tower Crédits: Getty

le Californie natif Sullivan Jones incarne le personnage Ed Austin dans la prochaine série Netflix.

Jones est connu comme un doubleur et a fait des apparitions dans des émissions comme Blue Bloods, NCIS: La Nouvelle-Orléans et les parcs et loisirs. Il est également apparu dans l’émission de Netflix House of Cards et Wu-Tang: An American Saga.

Avec Halston, Jones devrait jouer dans la prochaine émission The Gilded Age qui devrait sortir plus tard cette année.

Mary Beth Peil

9 Mary Beth Peil aux Tony Awards 2017 Crédits: Getty

L’actrice et chanteuse américaine Mary Beth Peil jouera dans l’émission en tant que Martha Cunningham, une artiste américaine qui a collaboré avec Halston.

Le natif de l’Iowa, âgé de 81 ans, agit depuis le début des années 90. Peil est connue pour ses rôles dans la populaire émission Dawson’s Creek et dans les films Mirrors, The Stepford Wives et Flags of Our Fathers.

Peil a également fait des apparitions sur Law & Order, Fringe et Law & Order: Unité spéciale des victimes.

Krysta Rodriguez

9 Krysta Rodriguez lors de la première mondiale de Cats Crédits: Getty

Krysta Rodriguez incarnera la star de la scène, l’actrice primée aux Oscars, Liza Minnelli.

La californienne de 37 ans est surtout connue pour ses rôles dans Trial & Error, Smash et Daybreak de NBC. Elle a également fait des apparitions sur Colby’s Clubhouse, Chasing Life, Quantico et Indoor Boys.

Gian Franco Rodriguez

9 Gian Franco Rodriguez au Festival International du Film de LA Crédits: Getty

Dans le spectacle, Gian Franco Rodriguez incarne l’artiste et vitrine Victor Hugo.

Rodriguez a joué dans des courts métrages, notamment This is How I Lost My Virginity, Simón et Safe.

Il produit actuellement un court métrage Dysthymia qui est en post-production et a participé à la production du documentaire Apricot.