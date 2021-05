EWAN McGregor troque le grand écran pour le petit alors qu’il endosse le rôle du créateur de mode flamboyant, Roy Halston.

Mais de nombreux téléspectateurs peuvent se demander si la nouvelle série limitée de Netflix Halston est basée sur une histoire vraie.

La meilleure série sur Netflix

Les meilleurs films sur Netflix

Nouveau sur Netflix: ce qu’il faut regarder cette semaine

3 Ewan McGregor joue le créateur de mode Halston dans la nouvelle série Netflix

Halston de Netflix est-il une histoire vraie?

Halston EST basé sur des événements de la vie réelle et concerne en fait le défunt créateur de mode Roy Halston Frowick, connu simplement sous le nom de Halston.

Il était le designer américain le plus célèbre des années 60, 70 et 80 avec des copains célèbres tels que Liza Minelli et Elizabeth Taylor.

Mais la brillante carrière de Halston dans la mode s’est terminée par une tragédie après que ses dépenses extravagantes et sa dépendance à la cocaïne lui aient fait perdre son entreprise dans les années qui ont précédé sa mort du sida, en 1990.

Halston est devenu le chouchou de la mode américaine après avoir conçu le chapeau de la première dame du pilulier Jackie Kennedy porté lors de l’inauguration de John F. Kennedy en 1961.

3 Halston, photographié avec Liza Minelli, était une figure emblématique des années 1970 Crédits: Getty

Un habitué du légendaire club new-yorkais Studio 54 – où les invités avaient des relations sexuelles sur des matelas au sous-sol – Halston était également responsable de mettre Bianca Jagger sur un cheval blanc pour monter dans le club.

Il était connu pour son extravagance, dépensant 110 000 £ par an en orchidées et distribuant de la cocaïne aux invités du dîner en guise de «dessert».

Mais il a perdu le droit de concevoir sous son propre nom en 1984 et n’avait que deux clients fidèles à sa mort à l’âge de 57 ans.

3 Elizabeth Taylor était une amie proche et cliente de Halston Crédits: Getty

De quoi parle Halston?

La montée et la chute du créateur flamboyant est le sujet du drame Netflix, Halston, avec Ewan McGregor dans le rôle principal.

La série le suit alors qu’il lance son empire de la mode synonyme de luxe, de sexe, de statut et de renommée.

Halston continue en définissant l’époque dans laquelle il vit, les années 1970 et 80 à New York, jusqu’à ce qu’une prise de contrôle hostile l’oblige à se battre pour le contrôle de son atout le plus précieux – le nom Halston lui-même.

Comment puis-je regarder Halston?

Vous pouvez le diffuser MAINTENANT sur Netflix.

Il y a cinq épisodes à regarder en même temps.

La série est produite par Ryan Murphy.