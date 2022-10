‘Halstead de Chicago PD quitte et démissionne pour aller à l’étranger dans la saison 10 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : NBC

L’épisode du 5 octobre de PD de Chicago commence par Halstead évitant Upton à peu près à tout prix. Halstead répond à une fusillade dans une pharmacie et croise la route d’un autre vétéran, Lenny Gibson, qui tente de l’aider. Lenny l’a abattu en essayant de sauver une femme enceinte, tandis que Halstead continue de poursuivre les voleurs qui parviennent à s’échapper.

“Je n’ai rien vu de tel depuis que j’étais à l’étranger”, dit Halstead à Upton à propos de Lenny. Ils se dirigent vers l’hôpital pour parler avec Lenny de ce qu’il sait. Les hommes qui ont servi aux côtés de Lenny et travaillent avec lui attendent d’être informés de son état. Ils travaillent dans une unité de stupéfiants qui poursuit des cas partout dans le monde.

Plus tard, Upton parcourt les dossiers et découvre que Lenny a reçu un mystérieux paiement quelques heures avant le vol. Elle dit à Halstead qu’elle pense que Lenny a joué un rôle dans le crime. Ils vont affronter Lenny à l’hôpital.

“Je suis en train de mourir”, dit Lenny avant de supplier Halstead et Upton de ne pas le dire à sa famille. Il était juste le guetteur du vol. Les voleurs ont juré que personne ne serait blessé. Quand les voleurs ont tiré sur le pharmacien, c’est là que Lenny a agi. “J’ai fait ce qu’il fallait quand ça comptait. Je n’ai pas fait ça ? dit Lenny. Il commence à coder avant de pouvoir identifier les autres voleurs.

Upton pense qu’il est temps d’en parler à Voight et d’obtenir un mandat pour fouiller la maison de Lenny. Halstead hésite. Il ne veut pas prendre le nom de Lenny. Upton dit que ce n’est pas l’appel de Halstead. « Une mauvaise action ne fait pas de vous une mauvaise personne », dit-il.

Upton appelle Halstead pour ne pas avoir agi comme lui-même. “Ce n’est pas toi,” dit-elle. Upton évoque le fait qu’il contourne les preuves, lui ment et s’éloigne d’elle. Elle veut l’aider. Halstead reçoit alors un appel indiquant que Lenny est décédé.

Chez Lenny, Halstead rencontre l’un des amis de Lenny. Il supplie Halstead de ne rien dire à l’armée. Si l’armée dit que la mort de Lenny est due à une faute, sa femme et ses enfants perdront sa pension et son assurance-vie. Cela fait faire une pause à Jay. Il dit à la femme de Lenny qu’il va garder le nom de Lenny hors de cette affaire en faisant des choses qu’il devrait ne pas faire.

Upton a un pressentiment et se rend chez Voight. Ils partent à la recherche de Jay ensemble. Les choses tournent mal au laboratoire du crime. Halstead finit par poignarder à mort l’un des cuiseurs de méthamphétamine. Quand il se retourne, Upton est là pour le voir couvert de sang. Voight dit d’appeler pendant que lui et Upton proposent une couverture pour sauver Jay. “Nous le faisons à nouveau”, dit Halstead.

Il remet finalement le couteau. Le lendemain, il se rend au Bureau du crime organisé et dit qu’il vient dire la vérité. Après avoir entendu comment la famille de Lenny allait être prise en charge, Halstead ne dit rien. Il dépose simplement son badge et démissionne.

Upton est complètement abasourdi que Jay parte. Halstead explique que l’ami de Lenny lui a dit qu’ils avaient besoin de soldats à l’étranger pour diriger ces unités de stupéfiants. « Tu avais raison à propos de moi », dit-il. “J’ai changé.” Upton ne voulait pas qu’il parte.

“J’ai dû. C’était la bonne chose à faire », poursuit-il. Halstead dit que l’ami de Lenny a téléphoné et que l’armée lui a offert une place pour diriger une équipe complète à la recherche des pires cibles du cartel. Il prend le poste et il sera affecté en Bolivie. Il part aujourd’hui.

“Mais vous ne pouvez pas simplement partir”, crie Upton. Halstead promet : « Ce n’est pas pour toujours. C’est 8 mois. Peut-être un peu plus longtemps, mais je te jure que nous allons nous en sortir parce que tu es l’amour de ma vie et si je suis à toi… alors tu sauras que tu dois me laisser partir. Ils partagent un doux baiser d’adieu.

À l’aéroport, Voight se présente pour un dernier au revoir. Voight ne veut pas qu’il parte, mais il comprend. « Tu ne veux pas être moi… », dit Voight. Halstead répond : « Non, c’est pire que ça. Je le fais. Je veux être toi. Mais c’est comme tu me l’as toujours dit. Je ne suis pas… et je ne devrais pas essayer.

Jesse Lee Soffer le départ a été annoncé en août 2022 avant la première de la saison 10. “Je tiens à remercier les incroyables fans pour leur soutien indéfectible au cours des 10 dernières années et je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à Dick Wolf et à tout le monde chez Wolf Entertainment, Pierre Jankowski, Matt Olmstead, Derek Haas, Michel Brandt, Rick Aïd, Gwen Sigan, NBC, Universal Television, mes camarades de casting et notre incroyable équipe », a déclaré Jesse dans un communiqué concernant son départ de la série. “Créer ce drame d’une heure semaine après semaine a été un travail d’amour de la part de tous ceux qui touchent le spectacle. Je serai toujours fier de mon temps en tant que Det. Jay Halstead.