Halsey tue dans un justaucorps nu et des cheveux noirs foncés tout en jouant de la guitare

Halsey s’est rendu sur Instagram mercredi pour partager un message d’inspiration musicale dans une tenue magnifique et un nouveau ‘do’.

Halsey ou Marianne Fidèle? La chanteuse « Bad at Love » a partagé trois nouvelles photos de rêve le 26 janvier sur son Instagram, dégageant des vibrations des années 1960 alors qu’elle grattait une guitare verte écume de mer dans une brume rougeoyante. Dans les trois clichés distincts que vous pouvez voir ici, le musicien de 27 ans portait un justaucorps beige pâle avec de délicates bretelles à volants et des chaussettes en dentelle blanche. Elle arborait également des mèches de couleur corbeau jusqu’aux épaules avec une frange frangée pour les photos, qu’elle portait dans de belles vagues ressemblant à des déesses. « Je te déteste mais tu es mon seul ami », Halsey a légendé le message, peut-être au plus profond d’un moment d’inspiration pour l’écriture de chansons.

Halsey parvient toujours à avoir l’air cool et énervé, quelle que soit la photo. Montrant leur style signature le 9 décembre, la chanteuse « Without Me » a assisté au lancement de la start-up de beauté Flip à Hollywood avec des cheveux rouge vif et des racines noires foncées, complétant le look avec une ombre à paupières dramatique.

Halsey est définitivement du genre à changer de look, cette fois en portant les mèches rouges droites et longues, se terminant à la taille. Elle a également secoué le maquillage des yeux arc-en-ciel qui comportait de petits nuages ​​blancs dessinés dans les coins de leurs yeux, terminant le look avec une lèvre rouge brillante et audacieuse. En ce qui concerne leur tenue, Halsey a choisi de porter un body en tartan transparent à manches longues et à col haut avec une robe à carreaux en détresse sur le dessus. La moitié inférieure de la jupe était froncée à la taille et avait une fente sur le devant, révélant leurs collants en dessous.

Le hitmaker « Him & I » avait l’air fabuleux cinq mois seulement après avoir donné naissance à un bébé Ender Ridley Aydin avec petit ami Alev, le 14 juillet 2021. Depuis l’accouchement, Halsey n’a pas été timide en ce qui concerne leur corps post-bébé, partageant souvent une multitude de photos intactes avec leur bébé. Elle a prouvé qu’elle était belle, peu importe son style, sa couleur de cheveux ou sa morphologie !