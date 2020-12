Halsey dit « Désolé » après avoir partagé une photo sur Instagram montrant les effets de son trouble de l’alimentation.

Le chanteur de « Bad at Love » a utilisé l’invite « Publier une photo » récemment populaire et a demandé aux fans ce qu’ils voulaient voir. Quand on a dit, « vous à votre point le plus bas », Halsey a partagé un selfie en miroir seins nus et a écrit: « TW: ED, demandez de l’aide », selon Juste Jared. L’image a ensuite été retirée.

Le lundi 28 décembre, le joueur de 26 ans s’est excusé sur Twitter pour le message insensible.

Elle tweeté, « TW: alimentation désordonnée », ajoutant: « Je suis vraiment désolé d’avoir publié une photo de moi-même représentant ma lutte contre la dysfonction érectile sans avertissement de déclenchement suffisant. »

Le musicien a poursuivi: « J’étais très nerveux à l’idée de le publier et je ne pensais pas correctement. J’avais des intentions positives. Je ne voudrais jamais nuire à quelqu’un qui partage mon combat. »

Dans un autre article, elle a expliqué qu’elle allait prendre un peu de temps sur les réseaux sociaux pour tout traiter. « avec cela étant dit, je vais me déconnecter maintenant parce que cela est devenu quelque chose que je ne suis pas émotionnellement équipé pour gérer pour le moment. J’espère que ça va, » Halsey a écrit.