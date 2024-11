Halsey se souvient qu’un dirigeant parcourait leurs nus sans consentement

Halsey parle d’un incident troublant survenu plus tôt dans sa carrière, au cours duquel un « puissant » directeur musical a envahi leur vie privée en parcourant des photos de nus sur leur téléphone sans consentement.

Explorer Explorer Voir les dernières vidéos, graphiques et actualités Voir les dernières vidéos, graphiques et actualités

L’auteur-compositeur-interprète, qui utilise leurs pronoms, a partagé l’histoire sur le Appelle-la papa podcast, révélant que l’incident les a laissés « démoralisés » et profondément perturbés.

Le chanteur de « Lucky » a expliqué que cela s’est produit il y a plusieurs années alors qu’ils étaient avec le dirigeant et deux de leurs managers masculins.

«Je veux dire, je suppose que c’était il y a assez longtemps, mais j’étais absent et j’étais avec ce cadre, comme ce cadre très puissant qui travaille dans le domaine de la musique dans une certaine mesure. C’était tout simplement une fête, et il y a eu beaucoup de discussions au sein de l’industrie », a déclaré Halsey. « Je ne me sentais pas du tout bizarre à ce sujet. Je ne me suis jamais senti en danger ou quoi que ce soit.

La soirée a cependant pris une tournure sombre lorsque le dirigeant anonyme a demandé à Halsey d’envoyer une photo d’eux ensemble à sa nièce. Halsey a pris la photo, puis lui a remis leur téléphone en lui disant : « Envoie-le-toi par SMS. Je dois faire pipi.

Mais quand Halsey est revenue, ils ont immédiatement senti que quelque chose n’allait pas.

«J’ai vu qu’il parcourait mes nus sur mon téléphone», se souviennent-ils. Halsey a admis que ce moment les avait laissés sous le choc.

« J’étais juste gelé… Je ne savais même pas quoi faire. Je me suis dit : « Est-ce que je viens d’imaginer ça ? Était-ce un accident ?’ Qu’est-ce qui vient de se passer ?’

L’idée que l’exécutif aurait pu même s’envoyer les photos à lui-même persistait fortement chez Halsey. « Je me suis dit : « Est-ce qu’il s’est envoyé des SMS et a ensuite supprimé les messages ? Je ne sais même pas où ils se trouvent maintenant », ont-ils ajouté, décrivant la désorientation et l’impuissance qui les ont envahis à cet instant.

Toute l’expérience a été si envahissante que Halsey s’est retrouvée à remettre en question sa valeur personnelle. « Je suis passé du mode « Ouais, je suis comme une putain de merde chaude – et je suis l’un des grands joueurs. » Et puis je me suis assis.

« Et quand cela s’est produit, à ce moment-là, je me suis dit : ‘Tu n’es rien.’ Tu n’es rien. Tu ne seras toujours rien. Tu es toujours juste cette putain de fille dont on profite, ou comme si les hommes parlaient de toi dans ton dos, ou tu es une sorte de garantie », a-t-elle poursuivi. «Je me disais: ‘Tu n’es rien.’ C’était tellement démoralisant.

Halsey a partagé que, même s’ils ont été confrontés à des incidents « pires » au cours de leur carrière, celui-ci se démarque. «C’était tellement démoralisant», ont-ils souligné. « Tant de choses pires me sont arrivées que ça, mais celle-là est ressortie pour une raison quelconque parce qu’elle était tellement nonchalante. »

Réfléchissant au côté obscur de la dynamique du pouvoir dans l’industrie, Halsey a noté : « Je suis dans cet espace exclusif, pensant avoir atteint les rangs où je suis protégé… et puis cette chose invasive se produit sur un coup de tête. » Ils ont expliqué que cet incident leur avait donné le sentiment d’avoir « régressé ».

Halsey a récemment sorti son dernier album, Le grand imitateur, le 25 octobre.

En plus des singles « The End », « Lucky », « Lonely Is the Muse » et « Ego », le LP contient également des chansons telles que « Only Girl Living in LA », « Dog Years », « Panic Attack, » « Je crois en la magie », « Ville natale », « Je ne t’ai jamais aimé », « Darwinisme », « Incendiaire », « La vie de l’araignée (DRAFT) » et « Sentiments blessés ». Le grand imitateur marque le cinquième album studio de Halsey. Il fait suite à celui de 2021 Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoirqui a atteint la deuxième place du Billboard 200.