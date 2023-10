Halsey s’apprête à jouer Sally dans « L’Étrange Noël de Monsieur Jack » – Hollywood Life

Crédit d’image : Touchstone/Kobal/Shutterstock/Shutterstock

Halsey29 ans, s’apprête à monter sur scène dans une production live spéciale de Tim Burtonc’est Le cauchemar avant Noël au Hollywood Bowl à Los Angeles, en Californie, plus tard ce mois-ci, Variété signalé. La chanteuse jouera le rôle de Sally du conte populaire les 27 et 28 octobre et partagera le rôle avec Seul à la maisonc’est Catherine O’Haraqui jouera également le rôle de Shock, le 29 octobre. Le lieu a publié sur son site Web les détails de l’événement très attendu, basé sur le film fantastique musical de Tim de 1993 du même nom.

En plus de Halsey et Catherine, d’autres stars qui seront sur scène dans la production incluent Danny Elfman, Ken Page, Fred Armisenet Riki Lindhome. Le rôle de Halsey a été populaire auprès des chanteurs des productions précédentes de l’histoire. L’année dernière, Phoebe Bridgers a assumé le rôle dans une production londonienne et Billie Eilish a chanté « Sally’s Song » dans une autre production de Los Angeles il y a deux ans.

La production de concert de cette année de Le cauchemar avant Noël Ce sera la quatrième fois que le Hollywood Bowl organisera une production. Ils ont déjà présenté la comédie musicale sur leur scène en 2015, 2016 et 2018. Elle est produite par Laura Engel et Richard Kraft de Kraft-Engel Productions et Alison Ahart-Williams, Tim Fox & Georgina Ryder d’AMP Worldwide en association avec Disney Concerts, selon Variété.

Avant que la nouvelle de Halsey assumant le rôle de Sally ne fasse la une des journaux, elle a attiré l’attention sur sa vie amoureuse. La talentueuse artiste a confirmé qu’elle sortait avec un acteur avan Jogia en allant à un rendez-vous rempli de PDA en septembre. Ils ont partagé un baiser passionné alors qu’ils passaient du temps devant l’hôtel Cara à Los Angeles, et tous deux portaient des tenues élégantes. Ils se sont également mêlés à une foule dans un espace extérieur avec des escaliers et se sont gentiment tenus la main en marchant sur un trottoir.

La nouvelle romance de Halsey avec Avan survient des mois après sa séparation Alev Aydindont elle partage le fils Ender, 2, avec. Documents judiciaires obtenus par Nous chaque semaine a montré que l’interprète de « Without Me » avait demandé la « garde physique complète » d’Ender et qu’elle cherchait un accord de garde légale conjointe.