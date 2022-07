Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Maman chaude ! Halsey, 27 ans, a révélé un nouvel art corporel saisissant tout en enfilant un tout petit bikini dans une nouvelle série d’Instagrams de vacances publiés le mercredi 20 juillet. La dernière encre du chanteur “Without Me” ? Le mot “Bébé” au sommet de leurs abdominaux inférieurs.

Plus à propos Halsey

Halsey, qui a accueilli son fils Ender l’année dernière, ils avaient l’air sensationnels alors qu’ils posaient devant un décor désertique enfilant le bikini floral le plus petit et le plus sexy. Les laissant profiter de beaucoup de soleil, le petit haut triangle et le bas à cordes mettent en valeur toute leur silhouette ciselée – et leur collection de tatouages. Ils ont tordu leurs cheveux de leur visage avec un foulard assorti, tout en levant les bras pour bloquer le soleil et montrer leur physique svelte.

Des tatouages ​​de toutes sortes décoraient les jambes et le torse de la star, et dans un autre gros plan, la belle a montré un nouveau tatouage du mot “bébé”, bas sur son ventre entre ses hanches. Parallèlement au petit encrage, Halsey a fièrement montré les vergetures de sa grossesse avec son fils Ender, qui vient de fêter son premier anniversaire la semaine dernière.

Stars complètement couvertes de tatouages : Miley Cyrus, Megan Fox et d’autres célébrités qui aiment leur encre

D’autres photos de l’ensemble montraient Halsey appréciant le temps d’arrêt, qu’ils appelaient une «recharge post-tournée ultra-rapide» avant le lancement de leur prochain projet, les cosmétiques AF94. Ils se sont émerveillés devant les montagnes, ont pris plus de selfies miroir et une photo de repas pour démarrer.

Le tatouage “bébé” de Halsey survient après que la star a jailli de la vie avec son fils Ender lors d’un hommage d’anniversaire le 16 juillet 2022. “Mon petit tout petit bébé a un grand an aujourd’hui !” la star, qui partage son petit avec son partenaire Alev Aydine, célébré. Ils ont continué en écrivant « Le temps passe vite et je veux faire atterrir l’avion. en permanence. ton baba et je t’aime tellement. vous êtes intelligent et farouchement déterminé et doux et curieux et drôle. J’ai tellement de chance que tu m’aies trouvé Ender Ridley !

Lien connexe Lié: Les parents d’Halsey : tout ce qu’il faut savoir sur leur père et leur mère et sur leurs relations

La star a récemment écrit sur son expérience de l’avortement et des fausses couches dans un éditorial pour Vogue qui est sorti le 1er juillet, à la suite de la décision de la Cour suprême Dobbs c. Jackson. Ils ont expliqué comment une procédure post-fausse couche « leur a sauvé la vie », en écrivant : « Chaque personne mérite le droit de choisir quand, si et comment elle vit cette expérience dangereuse et bouleversante.