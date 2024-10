Halsey révèle des détails touchants sur la proposition « spéciale » d’Avan Jogia

Halsey a donné un aperçu rare de ses fiançailles avec Avan Jogia

La chanteuse de 29 ans a partagé de doux détails de ses moments privilégiés avec Victorieux acteur, Avan Jogia sur un podcast Appelle-la papa.

Elle a déclaré à l’animateur, Alex Cooper, que Jogia lui avait proposé à Barcelone, où le couple s’était rencontré pour la première fois.

« C’est un peu comme là où nous avons commencé à sortir ensemble, donc c’est vraiment spécial pour nous. Je n’étais pas sûr d’être prêt », a déclaré Halsey.

Le chanteur a poursuivi en disant: « Mais je me suis aussi dit: ‘Tu es littéralement la personne la plus incroyable, la plus intelligente, la plus sexy et la plus gentille que j’ai jamais rencontrée dans ma vie, alors n’allez nulle part.’ J’essaie de comprendre. »

« C’était vraiment adorable », s’est-elle exclamée.

« Immédiatement après, [he] je suis parti tourner une série pendant environ six mois au Canada. Comme ‘OK, au revoir.’ Nous n’avons pas vraiment eu la chance d’être « fiancés », mais il rentre à la maison, et je pense que nous aurons alors notre temps », a ajouté Halsey.