La fausse couche de Halsey en 2015 a également contribué à éclairer sa décision de congeler ses œufs. Elle s’est souvenue à l’époque: « J’ai mis le pied à terre et je suis devenue très agressive à l’idée de me faire soigner. »

«Les maladies de la reproduction sont tellement frustrantes parce qu’elles peuvent vraiment vous faire sentir comme moins une femme», a poursuivi Halsey. « Il y a beaucoup de fois où vous êtes assis à la maison et vous vous sentez tellement mal dans votre peau. Vous êtes malade, vous ne vous sentez pas sexy, vous ne vous sentez pas fier, vous n’avez pas l’impression qu’il y a beaucoup d’espoir . Et donc prendre ces mesures, pour que j’espère avoir un avenir radieux et réaliser les choses que je veux accomplir en faisant la réserve ovarienne est vraiment important. «

Elle a dit plus tard Le gardien en mars 2020, cette endométriose la faisait se sentir «inadéquate».

«Ici, j’accomplis cette vie hors de contrôle, et je ne peux pas faire la seule chose que je suis biologiquement placée sur cette terre», a-t-elle réfléchi. « Alors je dois monter sur scène et être ce sex-symbol de la féminité et de l’autonomisation? C’est démoralisant. »

Néanmoins, elle a dit que les médecins espéraient qu’elle serait capable de concevoir. La star a jailli, « C’est un miracle. »