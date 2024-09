Halsey refuse de chanter en public dans une nouvelle interview

Halsey est une artiste nominée aux Grammy Awards qui a vendu des millions d’albums et donné de nombreux concerts, mais n’essayez pas de la faire chanter dans le métro.

« Je ne peux pas le faire ici. Je ne peux pas le faire ici », a-t-elle déclaré à l’animateur de MétroPrend dans un épisode publié lundi. « Non, j’ai chanté en public une fois il y a 10 ans, et tout le monde se moque encore de moi à cause de ça. Ouais, c’était dans un centre commercial. »

Halsey refuse de chanter en public, sauf lors des concerts officiels.

Araya Doheny/FilmMagic



Halsey a révélé l’histoire de la chanteuse après que Kareem Rahma lui a demandé de nommer sa « chanson préférée de Halsey », et elle a appelé « Nightmare ». Il lui a demandé de la chanter, et c’est à ce moment-là qu’elle a décliné l’offre.

Inscrivez-vous pour Divertissement hebdomadaireNewsletter quotidienne gratuite de pour obtenir des informations télévisées de dernière minute, des premiers aperçus exclusifs, des récapitulatifs, des critiques, des interviews avec vos stars préférées et bien plus encore.

Cependant, dans la même conversation, qui a eu lieu alors qu’ils voyageaient en métro, elle a chanté une phrase d’une chanson de Bruce Springsteen avec Rahma.

« Je pense que certaines personnes, à cause de la caricature de l’Amérique, n’ont jamais réalisé à quel point il est un auteur-compositeur incroyable », a déclaré Halsey, dont le vrai nom est Ashley Frangipane. « L’autre jour, je lisais ses paroles à quelqu’un et je faisais comme si c’était de la poésie… »

Elle a cité des paroles de la chanson de Springsteen de 1985 « I’m on Fire ».

Plus tard dans la conversation, Halsey a proclamé son amour pour les deux téléviseurs L’ours et pour son actrice Ayo Edebiri, lauréate d’un Emmy, qui est nominée pour un deuxième trophée lors de la cérémonie du 15 septembre.

«Je ferais n’importe quoi pour elle», a-t-elle déclaré.

En plus d’Edebiri, l’ensemble de la série devrait être plus propre. La deuxième saison, qui se déroulera dans la nuit, sera la série comique la plus nominée de l’histoire des Emmy Awards.