Halsey publie une vidéo de l’hôpital après avoir déclaré avoir eu une crise « très effrayante »

Halsey La chanteuse a récemment été très ouverte sur les problèmes de santé auxquels elle a dû faire face ces dernières années. Mais mercredi (25 septembre), ils ont suscité l’inquiétude des fans en publiant une vidéo d’une chambre d’hôpital dans laquelle on voit la chanteuse allongée sur un brancard avec une perfusion intraveineuse, avec son fiancé Avon Jogia de l’autre côté de la pièce, allongé dans son propre lit.

« Bonne Journée de la visibilité bisexuelle », a écrit Halsey dans un post Instagram. « Cette année, je célèbre en mourant avec un homme à mes côtés (pour des raisons juridiques, c’est une blague). » Dans la vidéo d’accompagnement, le couple a tous deux souhaité aux téléspectateurs une bonne Journée de la visibilité bisexuelle, Halsey ajoutant : « nous avions tout un plan [for you guys]”, tout en riant et en faisant le signe de la paix.

Plus tard, lors d’une séance de questions-réponses avec des fans de X, après que quelqu’un lui ait demandé comment allait sa santé, Halsey a répondu : « Je suis de retour de l’hôpital maintenant après quelques jours, donc une victoire est une victoire ! », révélant encore plus : « J’ai eu une crise ! Très effrayant ! Je ne le recommande pas ! » lorsqu’un autre fan s’est demandé si l’hospitalisation était liée à leurs problèmes de santé chroniques ou à quelque chose de nouveau.

En juin, Halsey a révélé qu’on lui avait diagnostiqué un lupus et une maladie rare des lymphocytes T. « En 2022, on m’a d’abord diagnostiqué un lupus lupique, puis un trouble lymphoprolifératif rare des lymphocytes T. Ces deux maladies sont actuellement prises en charge ou en rémission ; et je les souffrirai probablement toute ma vie », a écrit Halsey, ajoutant que les choses avaient été « difficiles » au début, mais que grâce à ses médecins, elles étaient en voie de guérison.

Halsey a évoqué d’autres problèmes de santé dans le passé, notamment une bataille contre l’endométriose, ainsi que le syndrome d’Ehlers-Danlos, le syndrome de Sjögren, le syndrome d’activation des mastocytes et les diagnostics de POTS.

Au moment de la mise sous presse, aucun porte-parole de Halsey n’a pu être joint pour un commentaire supplémentaire.

Le cinquième album studio du chanteur, Le Grand Impersonateurdevrait sortir le 25 octobre. Dans une déclaration annonçant le projet plus tôt ce mois-ci, Halsey a écrit« J’ai fait ce disque dans l’espace entre la vie et la mort. Et j’ai l’impression d’avoir attendu une éternité pour que tu l’aies. J’attendrai encore un peu. J’ai déjà attendu une décennie. »

Halsey a révélé la liste des pistes pour Le Grand Impersonateur mercredi dans une vidéo astucieuse mettant en scène un jeu de cartes, chacune comportant l’un des titres de chansons de l’album, notamment : les singles précédemment sortis « The End », « Lucky », « Lonely Is the Muse » et, plus récemment, « Ego », ainsi que « Only Girl Living in LA », « Dog Years », « Panic Attack », « I Believe in Magic », « Hometown », « I Never Loved You », « Darwinism », « Arsonist », « Life of the Spider (DRAFT) » et « Hurt Feelings ».

