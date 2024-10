Halsey présente « The Great Imitateur » avec une série de révélations d’extraits

Halsey ne plaisantait pas lorsqu’elle a imprimé une déclaration sur ses capacités de métamorphose sur la couverture de son prochain album, Le grand imitateur. « Levez-vous, mesdames et messieurs ! Contemplez la merveille d’un siècle », peut-on lire. » Soyez témoin de l’étrange capacité d’une femme qui peut devenir n’importe qui, tout ce que votre cœur désire. » Alors que l’album doit sortir le 25 octobre, la musicienne a lancé une série de comptes à rebours dans lesquels elle incarnera une figure emblématique différente chaque jour jusqu’à sa sortie.

Dolly Parton est la première à recevoir le Grand imitateur traitement. Dans une publication sur les réseaux sociaux, Halsey a partagé sa transformation en icône country, recréant le gros buste et la coiffure encore plus grande de Parton. Arc-en-ciel couverture de l’album. C’est parfait, même dans la façon dont les boucles de la perruque blonde de Halsey tombent autour de son visage.

Mais Halsey ne se contente pas de se déguiser (même si elle s’est maquillée elle-même pour le tournage). Elle offre également un aperçu du changement de forme sonore de son prochain album. « Le compte à rebours pour Le grand imitateur commence », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. « D’ici la sortie de l’album le 25 octobre, j’incarnerai une icône différente chaque jour et je taquinerai un extrait de la chanson qu’elle a inspirée. »

L’imitation de Parton par Halsey a été associée à « Hometown », le neuvième morceau de Le grand imitateur. Sur X, l’auteure-compositrice-interprète a encouragé ses fans à rester à l’écart de ses réseaux sociaux s’ils ne veulent pas que les détails de l’album soient gâchés avant son arrivée. « J’ai tellement de choses passionnantes (que j’ai réalisées avec des créatifs incroyables) pour rendre cette introduction amusante et je ne peux pas attendre de les partager », a-t-elle écrit. « C’est votre ‘restez en dehors de mon Instagram jusqu’à nouvel ordre si vous ne voulez pas de spoilers sur l’album’ – avertissement 🙂 »

Le grand imitateur arrive quelques jours seulement avant Halloween, ajoutant une autre couche de sens au thème général du disque. « Le grand imitateur être un album d’Halloween est un timing divin », a poursuivi Halsey sur X. « En partie exprès, en partie juste ce qui s’est passé et ce qui avait du sens. et je l’ADORE DÉJÀ.

Jusqu’à présent, Halsey a partagé quatre singles de l’album. Le déploiement a officiellement commencé avec « The End », un disque émouvant révélant une myriade de complications de santé auxquelles le musicien a été confronté lors de l’écriture et de l’enregistrement du projet de 18 titres. Cela s’est poursuivi avec « Lucky » samplé par Britney Spears et le morceau de rock émeutier « Lonely Is the Muse ». Le single le plus récent, « Ego », est arrivé avant les MTV Video Music Awards 2024, où Halsey a interprété la chanson pour la première fois avec chaque once de son angoisse intérieure dans le New Jersey.