Halsey porte un haut court avec Machine Gun Kelly au concert de LA: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Christopher Polk/Shutterstock

Halsey a fait une apparition à Mitrailleuse Kellyà Los Angeles ! Le chanteur, 27 ans, arborait un t-shirt court blanc inspiré de l’an 2000 portant la mention “Corporate Rock Whore” sur scène le mercredi 13 juillet. La star non binaire, qui utilise les pronoms ils/eux, a associé la chemise de poupée avec une paire de pantalons en cuir à lacets pour le spectacle, ajoutant une ambiance rock and roll à l’ensemble.

Halsey — née Ashley Nicolette Frangipane – a également fait ses débuts avec une nouvelle coiffure pour l’événement ! L’interprète de “I’m Not A Woman, I’m A God” est allée avec une courte et blonde inspiration des années 80, qu’ils ont également taquinée sur les réseaux sociaux avant la représentation. “le retour de mon mulet”, le Saturday Night Live interprète a écrit. Halsey a également révélé que leur glamour pour la soirée était une gracieuseté de leur propre ligne About Face, réputée pour ses reflets et ses surligneurs. « retour de mon mulet. et le combo de maquillage rouge et bleu des années 90 uniquement. fabriqué en mélangeant des couleurs pour les yeux et les lèvres », ont-ils écrit dans la légende.

Leur apparition au concert a été brève, car Halsey a semblé interpréter leur single avec MGK — née Boulanger Colson – appelé «Oubliez-moi aussi». La chanson fait partie de l’album 2020 de MGK Billets pour ma chutequi a été publié à peu près au moment où il a commencé sa romance avec sa désormais fiancée Megan Fox. Halsey et MGK avaient une amitié de longue date avant de sauter ensemble dans le studio d’enregistrement, se rencontrant initialement en 2016 sur le plateau de l’émission télévisée Roadies.

Halsey et MGK n’ont jamais confirmé qu’ils étaient plus que des amis, cependant, les fans ont spéculé sur une relation amoureuse entre le couple après la séparation de Halsey de G-Eazy jen 2018. Le duo a été aperçu en train de profiter d’une escapade ensemble en 2018, où ils ont été repérés sur la plage à l’air confortable. Dans la vidéo de “Forget Me Too”, les chanteurs ont endossé le rôle d’ex en colère après la fin d’une relation.

“Je sais que cela peut sembler impossible que nous n’ayons pas déjà fait une chanson ensemble, car nous sommes amis depuis la nuit des temps”, a écrit MGK au moment de la sortie de la chanson. “Crois-moi. C’est fou même pour nous qu’il ait fallu si longtemps pour le faire. On dirait juste que c’est un genre de chose censé être », a-t-il également déclaré.