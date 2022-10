Halsey et son petit ami Alev Aydin montrent un PDA pendant le déjeuner Date: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Halsey28 ans, et leur petit ami et père de leur fils unique, Alev Aydine, vont fort! Le duo a été aperçu assis et dégustant des tortillas au Tere’s Mexican Grill à Los Angeles durant un rendez-vous du déjeuner le jeudi 27 octobre. Le chanteur “Without Me” avait l’air détendu dans un combo décontracté d’un débardeur blanc graphique et d’un pantalon baggy blanc cassé qui semblait avoir des éclaboussures de peinture dessus. Ils ont associé la coupe confortable à des bottes de pluie noires, malgré le soleil qui brille sans une goutte de pluie en vue.

Après leur rendez-vous, les parents se sont embrassés, Halsey étreignant Alev par derrière. Sa tenue, composée d’un jean noir à ourlet brut, de bottes noires et d’une manche longue imprimée blanche, était pleinement exposée lorsque le chanteur s’est niché en lui. Il sourit en enroulant ses bras autour de son partenaire.

Halsey a annoncé sa grossesse avec son fils maintenant âgé de 15 mois Edner en janvier 2021 et a révélé Alev, 39 ans, comme le père. Alors que de nombreux fans pensaient que leur relation était nouvelle, le couple était ensemble depuis quelques années mais gardait leur romance presque entièrement cachée des projecteurs. La première trace de leur relation sur les réseaux sociaux remonte à 2019, lorsque Halsey a invité Alev, un cinéaste, à un match des Los Angeles Lakers. En postant une photo d’eux assis au bord du terrain sur Instagram, Alev a écrit : « À l’époque où j’ai fait une chose très cool que je ne pourrai probablement plus jamais refaire – un grand merci @iamhalsey pour l’expérience au bord du terrain. Seuls ceux qui ne sont pas sur nos téléphones, regardent réellement le match.

Les tourtereaux se sont ensuite fait tatouer les pieds en juin 2020. Leur tatoueur basé à Yucca Valley, en Californie Amanda Oley posté sur l’expérience et a révélé que le couple avait le mot “graines” encré sur eux. “Aujourd’hui, j’ai rencontré les deux personnes les plus adorables. Ashley et Alev. Vous la connaissez peut-être mieux car HALSEY @iamhalsey “Seeds” est pour planter des graines”, a-t-elle écrit dans la légende. “Elle a dit que c’était cosmiquement la meilleure semaine pour planter des graines dans votre vie. Je suis d’accord.”

Halsey a parlé de leur relation privée pour la première fois en août 2021, quelques semaines seulement après avoir donné naissance à leur premier enfant ensemble. “Alev et moi sommes de très bons amis depuis quatre ans. Et quand les étoiles se sont alignées, notre relation est devenue romantique et il était assez évident que lui et moi étions tous les deux comme, ‘Oh, mon Dieu ! Tu es la personne avec qui je suis censée fonder une famille », se souvient-elle. Séduire.

“Personne ne savait que je sortais avec quelqu’un”, ont-ils déclaré. “Comme si les gens avaient droit à une mise à jour, du genre ‘j’ai rencontré quelqu’un, on a des rendez-vous, ça devient sérieux, ils ont emménagé, on planifie un enfant, on va avoir un bébé, on eu un bébé, c’est le sexe… Je me suis inscrit pour donner toute ma vie; mes proches ne l’ont pas fait.