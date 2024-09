Halsey est fiancée à Avan Jogia

Sur le tapis rouge avant la remise des prix, Halsey était demandé à propos de leur relation avec l’acteur canadien. « Avan est le meilleur. Il est l’une des plus belles choses qui me soient arrivées. Et chaque jour que je passe avec lui est un jour où j’ai l’impression d’être avec mon meilleur ami. C’est incroyable », ont-ils répondu.