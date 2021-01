Halsey a réfléchi à ses luttes «terrifiantes» contre l’endométriose et a déclaré que si les chirurgies n’avaient pas aidé à régler le problème, elle n’aurait pas été en mesure de tomber enceinte.

La chanteuse de 26 ans a montré sa bosse de bébé en pleine croissance alors qu’elle célébrait être enceinte, alors qu’il semblait qu’elle n’apprécierait peut-être jamais être mère.

Elle a publié un cliché de style Polaroid sur Instagram avec les cicatrices des chirurgies qu’elle a subies pour aider à traiter l’endométriose.

Sur une photo de ses histoires Instagram, Halsey a indiqué où elle était allée sous le couteau en dessinant deux flèches pointant vers son bas-ventre.









Elle a écrit à côté: « les cicatrices qui m’ont donné cet ange ».

Elle a également ajouté le hashtag: « endo warrior ».

Halsey avait annoncé qu’elle était enceinte de son premier enfant mercredi, surprenant les fans avec une série de photos de maternité.

Dans le diaporama Instagram, Halsey a tagué le scénariste Alev Aydin, qui a commenté: « Cœur si plein, je t’aime, douceur. »

Halsey a répondu: « Je t’aime !!!!! Et j’aime déjà ce mini humain! »

Elle s’est prononcée sur le traitement de sa maladie dans le passé et en 2017, a publié sur Instagram: « Aujourd’hui, j’ai bravé plusieurs chirurgies terrifiantes. »









Le message, qui a depuis été supprimé, a poursuivi: «La plus importante étant la chirurgie qui, espérons-le, traiterait mon endométriose.

« Pour ceux d’entre vous qui ont suivi cette bataille ou qui peuvent en souffrir vous-même, vous connaissez les extrêmes auxquels cela peut être mentalement épuisant et physiquement douloureux. »

Expliquant comment elle se sentait à ce moment-là, Halsey a écrit: « Je suis dans une agonie totale en ce moment… (et je vais souffrir atrocement pendant un moment car j’ai eu un cocktail de procédures aujourd’hui).

«Dans mon rétablissement, je pense à vous tous et à la façon dont vous me donnez la force et l’endurance pour réussir et prospérer.

« Si vous souffrez de douleur chronique ou d’une maladie débilitante, sachez que j’ai trouvé le temps de vivre une vie folle, sauvage et enrichissante ET d’équilibrer mon traitement et j’espère tellement dans mon cœur que vous le pouvez aussi. »

