Halsey, enceinte, dénonce les spéculations sur sa «fertilité et conception»

Elle a donné plus de détails sur la façon dont elle essayait d’avoir des enfants en 2018, révélant qu’elle congelait ses œufs. Elle a partagé sur Les médecins, « Faire une réserve ovarienne est important pour moi parce que j’ai la chance d’avoir cela comme une option, mais je dois être agressif pour protéger ma fertilité, pour me protéger. »

De plus, elle a expliqué que ses symptômes d’endométriose s’étaient aggravés pendant qu’elle était en tournée. « Quand j’ai commencé à faire des tournées, à jouer des concerts et à voyager, le stress et la tension sur mon corps ont vraiment commencé à accentuer les symptômes et à rendre l’expérience un peu pire », se souvient la star, de son vrai nom Ashley Nicolette Frangipane.

Au cours des semaines qui ont suivi la révélation de sa grossesse, elle a continué à être ouverte sur ses expériences, comme la façon dont son ventre grandissant a affecté la façon dont elle voit son corps.

«J’ai beaucoup réfléchi à mon corps. C’est étrange de se voir changer si vite», écrivait Halsey le 18 février. «Je pensais que la grossesse me donnerait des sentiments binaires très forts sur la ‘féminité’, mais cela a vraiment nivelé mon perception du genre entièrement. «

Le Maniaque La chanteuse a également rendu hommage aux «cicatrices qui m’ont donné cet ange» en publiant des photos brutes de ses cicatrices pelviennes de sa chirurgie de l’endométriose. Elle a appelé cela « un miracle » qu’elle peut concevoir.