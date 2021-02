Halsey détaille l’impact de la grossesse sur son image corporelle

Halsey offre un aperçu de son état d’esprit en attendant son premier enfant.

La chanteuse de 26 ans de « Closer » s’est rendue sur Instagram le jeudi 18 février pour publier un carrousel de photos, dont une photo montrant sa bosse grandissante et plusieurs photos de nourriture. Elle a inclus un message sur ce que sa grossesse lui fait ressentir à propos de son corps et de son concept préexistant du genre.

« Février est le mois le plus court, mais les jours semblent être très longs », at-elle a écrit. « Mais ça va aussi si vite?! J’ai beaucoup réfléchi à mon corps. C’est étrange de te voir changer si vite. Je pensais que la grossesse me donnerait des sentiments très forts et binaires sur la ‘féminité’, mais cela a vraiment nivelé ma perception de genre entièrement. «

Elle a poursuivi: « Ma sensibilité à mon corps m’a rendu hyper consciente de mon humanité et c’est tout. Faire une chose remarquable. Et c’est magnifique. J’espère que la sensation dure. Je cuisine beaucoup, je dors encore plus et je lis beaucoup de livres. . Ma famille me manque. Et vous aussi! «