Halsey a frappé un animateur de radio allemand qui a comparé le groupe K-pop BTS au coronavirus.

Matthias Matuschik a suscité l’indignation en début de semaine en portant un coup de couteau au groupe et a été qualifié de «raciste et xénophobe» par le chanteur pour ses propos.

Après avoir joué leur reprise du hit de Coldplay, Fix You, il l’a décrit comme « blasphème » – et a ensuite qualifié l’acte populaire de « virus merdique qui, espérons-le, sera bientôt vacciné ».

La femme enceinte Halsey était livide à ses paroles et s’est associée à Instagram avec le boys band coréen.

Elle a travaillé avec eux il y a deux ans après avoir coécrit et joué sur leur single Boy With Luv.









« Je suis horrifié de lire les commentaires de Matthias Matuschik », a écrit le joueur de 26 ans.

«Le racisme et la xénophobie ne peuvent pas être à peine voilés comme« l’humour aérien ». Des déclarations irresponsables et dégoûtantes à une époque où les discours de haine et les comportements violents à l’égard des communautés asiatiques montent en flèche, ce qui est inacceptable.

« J’espère que de meilleures excuses à BTS et aux communautés asiatiques du monde entier sont en route. »

Le DJ a tenté de minimiser son commentaire peu de temps après, mais il n’a pas encore dit désolé.







(Image: Instagram)



Mais la base de fans de BTS n’a pas été vendue et a exigé qu’il s’excuse après sa déclaration initiale.

La star de la radio a déclaré: «Je n’ai rien contre la Corée du Sud, vous ne pouvez pas m’accuser de xénophobie uniquement parce que ce boyband est originaire de Corée du Sud.

« J’ai une voiture de Corée du Sud. J’ai la voiture la plus cool qui soit. »

Matuschik a ensuite plaisanté en disant que le groupe « passerait des vacances en Corée du Nord pendant les 20 prochaines années » comme punition pour leur chanson de reprise.

Les fans étaient en colère et certains sur Twitter ont qualifié ses commentaires de «dégoûtants».

Les commentaires du DJ font suite à des rapports de crimes haineux anti-asiatiques à travers les États-Unis.

On prétend que la violence est liée aux théories du complot sur le virus, qui a été détecté pour la première fois à Wuhan, en Chine.

En 2020, BTS est devenu le groupe le plus rapide à avoir cinq albums en tête du palmarès des albums Billboard 200 aux États-Unis depuis les Beatles.