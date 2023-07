Halodoc obtient 100 millions de dollars en financement de série D dirigé par Astra

La société indonésienne de technologies de la santé Halodoc a levé 100 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série D dirigé par Astra Digital, une filiale du conglomérat diversifié Astra International. Le cycle a également été rejoint par Openspace et Novo Holdings.

Créé en 2016, Halodoc fournit des services de santé intégrés en ligne, qui comprennent la télémédecine, la commande de médicaments, la prise de rendez-vous pour des tests de laboratoire et un médecin, l’achat d’une assurance maladie tierce et des tests de santé à domicile. Il aide à connecter les patients avec plus de 20 000 médecins, 3 300 hôpitaux et 4 900 pharmacies.

Avec plus de 20 millions d’utilisateurs actifs mensuels sur sa plateforme, Halodoc est également disponible sur les appareils mobiles iOS et Android.

À QUOI ÇA SERT

Halodoc et ses investisseurs capitalisent sur la demande croissante de services de santé virtuels. Rien qu’en 2022, 17,9 millions d’activités de conseil en santé ont été menées par 19 sociétés de télémédecine, selon les données de l’Alliance indonésienne de télémédecine.

Le président-directeur général d’Astra, Djony Bunarto Tjondro, voit dans ce domaine « de bonnes perspectives de croissance à long terme ». « Cela est également soutenu par les efforts du gouvernement pour faire progresser le secteur des services de santé dans le pays », a-t-il ajouté.

L’ensemble marché de la santé numérique en Indonésie a été projeté par Statista pour atteindre 3,96 milliards de dollars en valeur d’ici 2027, avec un TCAC de 13,6 %.

APERÇU DU MARCHÉ

Le cycle de financement précédent de Halodoc en 2021 était également dirigé par Astra, recevant 80 millions de dollars pour l’expansion de ses services à travers l’Indonésie.

Son concurrent local, Alodokter, a également récemment obtenu un investissement non divulgué du conglomérat japonais Marubeni. À son tour, l’application de grossesse de cette dernière, Diary Bunda, a été intégrée à Alodokter.

Les investissements dans les startups de télésanté en Asie-Pacifique semblaient difficiles à obtenir cette année. Outre les sociétés indonésiennes susmentionnées, la société de télésanté basée à Singapour Ora était également l’autre heureux récipiendaire, ayant empoché 10 millions de dollars en financement de série A malgré un environnement d’investissement difficile.