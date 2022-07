Halodoc indonésien et TikTok collaborent pour fournir du contenu éducatif via l’initiative #InfoKesehatan

La plate-forme indonésienne de soins de santé numériques Halodoc s’est associée à l’application mondiale de médias sociaux vidéo TikTok pour fournir du contenu éducatif dans le plus grand pays d’Asie du Sud-Est, alors qu’elle continue de lutter contre les canulars et la désinformation liés à la santé.

L’application comporte trois fonctionnalités principales : une parapharmacie en ligne avec plus de 4 000 pharmacies partenaires, une plateforme de chat et d’appel pour consulter plus de 20 000 médecins, ainsi qu’une plateforme en ligne pour prendre rendez-vous avec les médecins d’environ 2 000 partenaires hospitaliers.

Dans un communiqué de presse publié mardi dernier, les deux parties ont lancé l’initiative #InfoKesehatan (#HealthInfo) pour publier des informations relatives aux vaccinations, aux maladies, aux faits et mythes sur la santé, à la santé maternelle et infantile, à la santé reproductive et à la santé mentale.

Pendant la campagne #InfoKesehatan, qui se termine aujourd’hui, des vidéos d’Halodoc et de ses médecins partenaires seront épinglées et trouvées sur la colonne de recherche de TikTok. Une fois l’initiative terminée, ces vidéos resteront disponibles sur la plateforme – mais ces mots-clés ne seront plus mis sur sa page principale.

CE QU’IL FAIT

La même déclaration indiquait que les médecins téléchargeaient des vidéos sur des sujets de santé sur Halodoc et leurs plateformes TikTok, allant de 15 secondes à une minute. De plus, les utilisateurs de TikTok peuvent poser aux médecins des questions pertinentes par le biais de commentaires auxquels ils répondront dans une autre vidéo.

Fondée en 2016, Halodoc a accumulé plus de 197 000 followers et plus de 948 000 likes sur TIC Tac.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Dans un enquête menée en octobre 2021, le Katadata Insight Center indonésien, spécialisé dans l’analyse et la recherche de données, a constaté que 39,7 % de ses 10 000 personnes interrogées ont déclaré que le contenu sur la santé était le deuxième canular du pays après la politique.

“Outre un accès équitable aux services de santé, la littératie en santé reste un défi dans l’industrie de la santé, qui doit être relevé en collaboration avec diverses parties”, a déclaré Felicia Kawilarang, CMO de Halodoc, dans le même communiqué.

“Nous pensons également qu’à l’ère numérique d’aujourd’hui, les plateformes numériques ont le pouvoir d’accélérer l’éducation à la santé pour la société.”

LA GRANDE TENDANCE

Le gouvernement indonésien démystifie activement les fausses allégations sur les vaccins COVID-19, les remèdes et d’autres problèmes connexes sur son Anti-canular canaliser. Pendant ce temps, l’organisation de la société civile indonésienne MAFINDO a publié des articles de vérification des faits sur la pandémie et d’autres questions sur Turnbackhoax.id.

ENREGISTREMENT

Adeline Hindarto, vice-présidente de Halodoc pour les relations gouvernementales et les affaires d’entreprise, a déclaré MobiHealthActualités dans une autre déclaration que la société “s’engage à (fournir) des informations correctes et précises sur la santé”, y compris concernant la pandémie en cours.

“L’effort d’information, d’éducation et de communication sur la santé a été fait depuis le tout début en 2016”, a-t-elle déclaré.

“De plus, Halodoc collabore avec le ministère indonésien de la Santé dans l’atténuation du COVID-19, dont l’un consiste à fournir des IEC liés au COVID-19 depuis mars 2020. D’autres articles et ressources liés à la santé sont toujours accessibles dans notre application , le site Web et les médias sociaux.”