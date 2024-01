Hallucinations, maux de tête et comportements bizarres assombrissent la grossesse d’une adolescente

Les maux de tête, les hallucinations et le comportement bizarre d’une adolescente ont forcé sa mère à prendre « la décision la plus difficile de ma vie ». (Bianca Bagnarelli pour le Washington Post)

Au lendemain de Noël 2021, Abigail Aguilar, 18 ans et enceinte de près de trois mois, est entrée dans la chambre de sa mère et a annoncé d’une voix plate et sans émotion : « Maman, je vais me trancher la gorge. Depuis des semaines, Quintina Sims était aux prises avec le comportement de plus en plus bizarre et effrayant de sa fille. Aguilar souffrait également de nausées incessantes, de maux de tête épouvantables et d’une faiblesse si grave que son beau-père devait parfois la porter aux toilettes. Les médecins avaient largement écarté ses symptômes comme des manifestations normales d’une grossesse précoce.

La menace d’Aguilar a déclenché une cascade d’événements qui se sont terminés dans un hôpital situé à 130 miles au sud de son domicile du comté de Kern, en Californie, où les médecins se sont mobilisés pour tenter de découvrir ce qui rendait si malade l’adolescente auparavant en bonne santé.

Après l’échec d’un traitement après l’autre, Sims, aujourd’hui âgée de 42 ans, serait appelée à prendre ce qu’elle appelle « la décision la plus difficile de ma vie » – une décision qui semble avoir sauvé sa fille.

Aguilar, qui aura 21 ans dans quelques semaines, travaille désormais à temps plein comme assistant d’enseignant en maternelle et étudie le développement de l’enfant dans un collège communautaire. Elle se souvient très peu de son séjour pénible de six semaines à Centre médical universitaire de Loma Linda, mais elle affirme que les mois qu’elle a passés à se rétablir se sont révélés clarifiants.

“Cela m’a fait réaliser que je devais accorder beaucoup plus de valeur à ma vie”, a déclaré Aguilar. “Et j’ai appris que ma famille serait toujours là pour moi.”

À l’automne 2021, Aguilar, récemment diplômée du secondaire, vivait avec ses grands-parents à Los Angeles, travaillait dans une salle de cinéma et allait à l’université à temps partiel.

En octobre, elle a découvert qu’elle était enceinte ; le bébé devait naître en juillet 2022. « C’était une surprise », se souvient-elle. Aguilar, qui n’était pas marié, ne savait pas quoi faire. Elle a décidé d’avoir le bébé, une décision que sa mère a soutenue. “Au début, tout allait bien”, a déclaré Aguilar.

Mais ce qui a commencé comme des nausées matinales normales s’est rapidement transformé en vomissements quasi constants accompagnés de graves maux de tête. Le frère aîné d’Aguilar, qui habitait à proximité, l’a emmenée aux urgences à plusieurs reprises. On lui a diagnostiqué des migraines et hyperémèse gravidique, une maladie liée à la grossesse qui provoque de graves vomissements. Les médecins lui ont donné des médicaments contre les maux de tête et des liquides. Aguilar a perdu environ 10 livres en quelques semaines et souffrait de maux de tête si perçants qu’elle portait parfois des lunettes de soleil à l’intérieur.

Les médecins, cependant, « n’ont rien vu d’inquiétant », a déclaré sa mère, graphiste. «J’étais très inquiet. Abby m’appelait constamment et elle avait l’air différente. Parfois, « elle semblait vraiment hors de propos ».

À la mi-novembre, Aguilar s’est sentie si malade qu’elle est retournée chez ses parents et a commencé à consulter un nouvel obstétricien. Sa mère, qui l’accompagnait à ses rendez-vous, a déclaré que le nouveau médecin attribuait également l’aggravation de l’état d’Aguilar à sa grossesse et ne semblait pas inquiet.

Le 14 décembre, après qu’Aguilar se soit plainte d’une raideur de la nuque, sa mère a appelé la ligne d’urgence de son assureur maladie. Un médecin lui a conseillé d’emmener immédiatement sa fille aux urgences, au cas où elle aurait méningite, gonflement qui affecte le cerveau et la moelle épinière et nécessite un traitement immédiat.

À un moment donné, « elle me regardait avec un regard vide et a dit : « Je suis morte, je sais que je suis morte » » —Quintina Sims “Nous avons attendu 4 ou 5 heures, et ils ont fait une échographie et des analyses de sang et ont dit ‘Oui, cela doit juste faire partie de la grossesse'”, se souvient Sims. Les médecins ont prescrit des relaxants musculaires et des stéroïdes et ont renvoyé les deux hommes chez eux. Enceinte de près de 10 semaines, Aguilar avait soudainement développé une grave insomnie ; elle dormait par bribes de 30 minutes, soit un total d’environ trois heures par nuit. Sa personnalité avait radicalement changé. Parfois, elle était « très fade », a déclaré Sims, tandis que le lendemain, elle semblait profondément déprimée et ne pouvait s’arrêter de pleurer. “Nous l’avons surveillée de très près”, a déclaré Sims, qui a ramené sa fille aux urgences pour insomnie et dépression, leur deuxième voyage cette semaine-là. Les médecins ont testé Aguilar pour une infection des voies urinaires et, n’en trouvant aucune, ont prédit que son état s’améliorerait à mesure que la grossesse progressait. Mais le jour de Noël, Aguilar semblait pire. Elle regarda ses cadeaux, apparemment incapable de comprendre de quoi il s’agissait. À un moment donné, « elle me regardait avec un regard vide et a dit : « Je suis morte, je sais que je suis morte » », se souvient Sims. Sa famille l’a de nouveau emmenée aux urgences, où un médecin lui a donné un sédatif. Il a dit à Sims que sa fille pourrait présenter des signes de « psychose de grossesse », ce qui serait extrêmement inhabituel chez quelqu’un comme Aguilar qui n’avait aucun diagnostic de santé mentale préalable.

“Pas un problème de santé mentale”

Le lendemain, après qu’Aguilar ait annoncé son intention de se trancher la gorge, Sims a appelé la police à l’aide. Lorsqu’Aguilar a dit à un policier qu’elle prévoyait d’utiliser un couteau de cuisine, la police l’a transportée dans une clinique de santé mentale. “Elle semblait normale quand nous sommes arrivés et a refusé de se connecter”, a déclaré Sims.

Mais à un moment qui s’est avéré à la fois crucial et prophétique, une infirmière a pris Sims et son mari à part. «Elle a dit: ‘C’est pas un problème de santé mentale », se souvient Sims. «Vous devez l’emmener à Loma Linda maintenant.’»

Les Sims n’ont pas posé de questions. « Pour nous, entendre cela était une validation », a-t-elle déclaré. Le couple a emmené ses quatre enfants dans la voiture et a commencé à parcourir deux heures de route vers le sud jusqu’à Loma Linda, l’un des hôpitaux universitaires les plus proches de chez eux.

Craignant qu’Aguilar tente de sauter de la voiture en marche, son frère aîné s’est assis à côté d’elle sur la banquette arrière pendant que la famille chantait et jouait des chansons de Disney, dans l’espoir de la distraire. Ils sont arrivés à l’hôpital peu après minuit.

Aux urgences, Aguilar est rapidement devenu agité et psychotique. Elle a tiré les cheveux d’une femme, a essayé de lui enlever ses vêtements et s’est enfuie vers la porte, et a donné un coup de pied à une infirmière en prenant ses signes vitaux. Elle a été admise et placée en détention psychiatrique involontaire pendant 72 heures alors que les médecins cherchaient à déterminer ce qui n’allait pas.

Une possibilité, a expliqué un psychiatre à Sims, était schizophrénie, une maladie mentale grave caractérisée par des délires et des hallucinations. Aguilar avait des hallucinations et alternait entre des périodes de charabia – répétant encore et encore les noms et adresses des membres de sa famille – et catatonie, qui se caractérise par des mouvements physiques inhabituels et de longues périodes sans parler.

«C’était la décision la plus difficile de ma vie. J’en ai parlé avec mon mari, ses frères et sœurs, mon père, ma mère et j’ai eu une conversation avec Dieu. —Quintina Sims Les médecins ont vite soupçonné qu’une maladie mentale n’en était pas la cause sous-jacente. Les maux de tête, la raideur de la nuque et la catatonie d’Aguilar suggèrent un problème neurologique, a déclaré Travis Losey, chaire de neurologie et l’un des médecins impliqués dans ses soins. Un examen physique a révélé que ses réflexes étaient anormaux, tout comme un électroencéphalogramme (EEG), qui mesure l’activité électrique dans le cerveau. L’attention s’est déplacée vers une infection, une tumeur cérébrale ou l’épilepsie.

Une IRM n’a révélé aucun signe de tumeur ou autre anomalie, et les tests n’ont révélé aucun signe d’épilepsie. La ponction lombaire anormale d’Aguilar a indiqué la possibilité d’une maladie rare et potentiellement mortelle appelée encéphalite anti-récepteurs NMDA. La maladie, découverte en 2007, perturbe la signalisation dans le cerveau et peut être déclenchée par une infection ou une réaction auto-immune dans laquelle le corps s’attaque. Elle frappe souvent les adolescentes et les jeunes femmes et on estime qu’elle affecte 1 personne sur 1,5 million par an.

La confusion, les changements de personnalité et les hallucinations sont fréquents au cours des premières semaines de la maladie, qui peuvent être confondues avec la schizophrénie. Aux stades ultérieurs, des convulsions, parfois prolongées, peuvent survenir. Sans traitement, le coma, des lésions cérébrales permanentes ou la mort peuvent en résulter.

Les médecins ont envoyé des échantillons de sang et de liquide céphalo-rachidien d’Aguilar à la clinique Mayo. Deux semaines plus tard, ils ont appris que des anticorps révélateurs avaient été trouvés dans son liquide céphalo-rachidien, confirmant le diagnostic d’encéphalite.

Mais la grossesse d’Aguilar a soulevé des questions difficiles et difficiles sur son traitement pour lesquelles il n’existait pratiquement aucune orientation. Moins de 35 cas de cette nouvelle maladie ont été signalés chez des femmes enceintes dans le monde, et les questions de sécurité concernant les effets potentiellement toxiques sur le fœtus des médicaments utilisés pour la traiter restent en suspens. Des médecins de plusieurs départements dont l’obstétrique-gynécologie et l’éthique médicale avaient rejoint l’équipe qui s’occupait d’elle.

Après le traitement de première intention (stéroïdes intraveineux), les médecins défaillants ont commencé à injecter des perfusions de rituximab, un anticorps monoclonal parfois utilisé pour traiter certains cancers et maladies auto-immunes graves, un médicament que Losey appelle « le gros pistolet ». En raison de sa dangers possibles chez un fœtus en développement, il est conseillé aux patientes de ne pas le prendre si elles sont ou pourraient devenir enceintes.

Entre-temps, les médecins ont également commencé à rechercher une tumeur ovarienne généralement bénigne appelée tératome cela peut provoquer une encéphalite.

Fin janvier, un médecin a retiré un tératome et un kyste de la taille d’une noix sur l’ovaire gauche d’Aguilar.

Mais au grand désarroi de son équipe médicale, ni les perfusions de rituximab ni l’ablation de la tumeur n’ont fait de différence. Aguilar allait de mal en pis, pas de mieux. Elle ne savait pas pourquoi elle était à l’hôpital, ne se souvenait pas qu’elle était enceinte et a décrit avoir vu des fantômes dans sa chambre d’hôpital.

Ses médecins, qui avaient consulté les avocats de l’hôpital, ont abordé un sujet difficile avec Sims. Ils étaient à court d’options de traitement et ont conseillé à Sims que mettre fin à la grossesse pourrait être la meilleure chance de sauver la vie de sa fille. Il semblait peu probable qu’elle et son bébé survivent.