Halloween peut être une période effrayante pour les personnes atteintes de démence. Voici comment aider

JEUDI 27 octobre 2022 (HealthDay News) — Quand il y a soudainement des décorations effrayantes et beaucoup de coups à la porte d’étrangers, Halloween peut être effrayant pour quelqu’un qui vit avec démence.

Selon les experts, il est possible de garder un être cher vivant avec la maladie calme et en sécurité, tout en incluant ce membre de la famille dans la célébration tranquille des vacances.

“Comme pour de nombreuses autres traditions, les familles peuvent faire des adaptations pour aider leurs proches atteints de démence à passer un Halloween sûr et agréable”, a déclaré Jennifer Reeder, directrice des services éducatifs et sociaux de l’Alzheimer’s Foundation of America.

“Nous encourageons les soignants à suivre quelques étapes rapides et faciles pour garder le” Happy “dans” Happy Halloween “le 31 octobre”, a déclaré Reeder dans un communiqué de presse de la fondation.

Les experts de la fondation suggèrent d’adapter la célébration en se remémorant les costumes ou les activités d’Halloween passés tout en regardant de vieilles photos de famille. Regardez une émission non menaçante sur Halloween.

Donnez à votre proche des collations saines, comme des fruits. Trop de bonbons peuvent augmenter l’agitation.