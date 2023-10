Avec Halloween qui approche à grands pas, il semble approprié que nous tournions notre attention vers les citrouilles-lanternes.

Mais avant de vous embrouiller avec les souvenirs de la plus grosse citrouille que vous ayez jamais sculptée, ou de la fois où la bougie a presque mis le feu au rideau (histoire vraie !), laissez-moi intervenir et vous rediriger doucement vers un Jack complètement différent, bien que toujours convenablement saisonnier. : Omphalotus illusdens, le champignon citrouille-lanterne.

Ce champignon pousse parmi nous à la fin de l’été et à l’automne, et cette année, grâce à quelques pluies opportunes et à des spores bien dispersées, il apparaît dans des endroits jamais vus auparavant. Endroits où les arbres feuillus, en particulier les chênes, ont poussé et sont morts. Endroits où les souches et les racines restantes sont à peine visibles ou enfouies sous terre. Des endroits comme la cour de Louis Vannatta à Crystal Lake.

Pourtant, lorsque Lou a envoyé un e-mail au siège mondial de Good Natured il y a quelques semaines, les arbres n’ont même pas été mentionnés. Sa correspondance comprenait plusieurs photos et une description qui disait notamment : « J’ai capturé quelque chose que je n’avais jamais vu au cours de toutes mes années. Champignons envahissant/écrasant les hostas.

Et bien sûr, ils l’étaient. Les images montraient une vingtaine de calottes convexes, de teinte orange foncé, engloutissant ce qui avait été auparavant un hosta sain aux feuilles panachées de vert et de blanc.

Les champignons citrouille-lanterne ont de nombreuses qualités, mais la comestibilité n’en fait pas partie. Bien qu’ils ne soient pas mortels, les symptômes qu’il induit sont décrits comme « faire souhaiter qu’ils soient morts ». (Photo fournie par Louis Vannatta)

La masse de champignons n’était pas seulement grande, elle s’étendait également à un rythme remarquable. “Ces dernières 24 heures, ça a doublé de volume”, constate Lou.

En regardant les photos, j’étais presque sûr qu’il avait un lot florissant de citrouilles-lanternes. La forme et la couleur semblaient correctes, et la période de l’année était également parfaite. Mais les champignons ne font pas vraiment partie de mes préférences, et je n’étais pas tout à fait prêt à exclure un autre groupe d’espèces de champignons, les girolles.

Les carangues et les girolles peuvent avoir une calotte convexe et obtenir de jolies teintes orange. Mais les girolles ne poussent généralement pas en grappes épaisses ; ils ne pourraient pas vaincre un hosta s’ils essayaient.

Mis à part l’habitude de croissance, il y avait deux autres caractéristiques clés que j’espérais que Lou pourrait confirmer. La première était de savoir s’il y avait des branchies sous les chapeaux de ses champignons. Les branchies sont des structures linéaires qui rayonnent à partir de la tige. Ils aident à renforcer la calotte et à maximiser également la surface où sont produites les spores du champignon, ou cellules reproductrices.

Le dessous du chapeau d’une citrouille-lanterne devrait avoir des branchies qui s’étendent un peu vers le bas de la tige, tandis qu’une chanterelle présenterait ce que les mycologues appellent de fausses branchies – des plis fourchus vers les extrémités et non structurellement discrets.

J’ai demandé à Lou s’il pouvait choisir un des engloutisseurs d’hostas orange et photographier son dessous ; il a accepté et a rapidement répondu par e-mail. En regardant la photo, il semblait que le champignon avait des branchies distinctes et qu’elles s’étendaient le long de la tige.

Mais il y avait encore un trait, une caractéristique de plus – peut-être le meilleur attribut des citrouilles-lanternes – que j’espérais vraiment que Lou serait prêt à confirmer : dans de bonnes conditions, ils sont bioluminescents. Autrement dit, ils brillent.

Maintenant, nous ne parlons pas ici de la luminosité du Strip de Vegas, ni même de la lumière chatoyante d’une enseigne de bière au néon. La lumière verdâtre, émise par les branchies et au mieux faible, est produite lorsque la substance organique luciférine est oxydée par l’action de l’enzyme luciférase. (Et oui, c’est la même réaction chimique qui permet aux lucioles de produire leurs lumières.)

C’est le genre de lueur qu’on voit mieux dans l’obscurité. Rendez cela extrêmement sombre. Le genre d’obscurité que l’on ne peut ressentir que dans une pièce sans fenêtre, comme peut-être un garage, un vide sanitaire ou un placard. Vous pouvez probablement voir où cela nous mène.

Dans un e-mail adressé à Lou, je lui ai demandé s’il pourrait cueillir quelques-uns de ses champignons encore en croissance rapide et les emmener dans l’un de ces espaces très sombres. Et oh bonne journée, il l’était, et il l’a fait !

Sa réponse après son séjour dans le noir m’a fait rire à haute voix : « Eh bien, je n’aurais jamais pensé que je serais enfermé dans un placard à balais, en attendant que mes yeux s’adaptent, mais… Ils étaient là, trois objets très faibles qui me regardaient. à moi. Au début, une lueur et je pensais que j’imaginais des choses, mais les trois étaient correctement orientés et j’ai dû y croire.

Il y a un dernier détail dans ce conte de citrouilles-lanternes, et c’est un détail qui pourrait vous être utile si vous essayez de trouver ces champignons d’automne par vous-même – ou s’ils vous trouvent, en surgissant dans votre jardin comme ils l’ont fait pour Lou.

Les citrouilles-lanternes sont saprobes, ce qui signifie qu’elles se nourrissent de matières organiques mortes. Vous vous souvenez de la façon dont nous avons dit qu’ils étaient associés aux bois durs, en particulier aux chênes ? Même s’il semble que les champignons de Lou poussaient des hostas, en réalité ils se nourrissaient et aidaient à se décomposer, les restes souterrains d’un chêne rouge de 125 ans. Lou dit qu’il avait vécu à cet endroit même jusqu’à sa mort 10 il y a des années.

Si et quand vous trouvez des citrouilles-lanternes, vous voudrez peut-être les considérer comme une sorte de pierre tombale, indiquant où poussait autrefois un bois dur, peut-être un chêne puissant. Cet arbre a peut-être rendu l’âme, mais son essence persiste dans les branchies rougeoyantes d’O. illusdens.

Joyeux réveillon de Toussaint !

• Pam Otto est l’ambassadrice de sensibilisation du Saint-Charles Quartier du parc. Elle est joignable au [email protected].