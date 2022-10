Halloween Howl offre du plaisir aux familles de Fox Lake – Shaw Local

FOX LAKE – Le service de police de Fox Lake a invité les familles à s’amuser de 16 h à 19 h le 24 octobre au service de police pour l’événement annuel Halloween Howl.

Candace H. Johnson pour Shaw Local News Network Emilia Mazzuca, Savanna Witt et Delaney Cullen, tous les 9 ans, de Lake Villa réagissent au fait d’être dans une cellule de prison alors qu’ils le vérifient lors du hurlement d’Halloween au département de police du village de Fox Lake. (24/10/22) (Candace H.Johnson)

Lors de l’événement, les familles ont eu la chance de rencontrer des membres du service de police de Fox Lake et de déguster des friandises, des hot-dogs et du chocolat chaud. Il y avait des activités pour les enfants et des promenades en charrette.

Les costumes d’Halloween ont été encouragés pour tous ceux qui ont assisté à l’événement gratuit.