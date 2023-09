Halloween Horror Nights Hollywood : conseils pratiques pour les participants

Allons-y…c lécheurs, M3GANVecna, et Chucky a ouvert la voie à une période meurtrière à Universal Studios Nuits d’horreur d’Halloween Hollywood dans une nouvelle année de frayeurs à ne pas manquer.

Oui, nous ne sommes qu’en septembre mais la saison effrayante est là, comme le confirme une première à guichets fermés week-end pour La frayeur annuelle d’Universal Studios fête . L’événement d’horreur cinématographique est désormais ouvert certains soirs jusqu’au 31 octobre et présente des maisons hantées basées sur des méga franchises comme Le dernier d’entre nous et Choses étranges, et inspiré des originaux comme Monstruos : Les monstres d’Amérique latine. Et T le chapeau n’est pas tout ; la superposition de la tournée HHN backlot de cette année reprend une idée originale et dégoûtante avec l’infestation cauchemardesque de Tramway de la terreur… L’Exterminatorz, avec une horreur de Jordan Peele arrêt au stand de l’univers à Jupiter’s Claim depuis Non.

g Rassemblez votre équipe effrayante et élaborez un plan d’attaque afin d’affronter les clickers ou Vecna ​​dans les maisons les plus populaires – vous en aurez besoin, parce que t il fait la queue cette année pour Choses étranges‘retourner à HHN et Le dernier d’entre nous » Les débuts ne sont pas une blague. U à moins que vous optiez pour Billets express ou le RIP tournée, toi puis-je avoir pour prioriser vos favoris et optez pour des joyaux connus cette année. io9 a récemment consulté l’événement, alors continuez à lire pour e tout ce que vous devez savoir avant de partir.

Horror Nights Horror Movie TV Maisons et expériences

Photo : Universal Studios Hollywood HHN

Désolé que Choses étranges l’image de la maison aurait dû être accompagnée d’un avertissement de déclenchement. Le bon côté des choses, c’est que les fans du Hellfire Club d’Eddie Munson peuvent retrouver leur roi avant qu’il ne soit emmené trop rapidement par ces foutus Démobats (même si certains d’entre nous gardent espoir pour le personnage). résurrection en s saison cinq ). Après avoir tenté de faire son propres visites d’expériences interactives, celles de Netflix Choses étranges est de retour à la une du HHN 2023 avec une maison inspirée de certains des saison quatre les plus grands succès de. Je vais juste dire ceci d’emblée : il lui fallait le moment Upside Down du solo de guitare de Metallica (que HHN East a eu raison d’inclure ; désolé Westies), mais dans l’ensemble, ce labyrinthe touche la plupart des autres scènes emblématiques, comme les origines d’Eleven et de Rainbow Room de Vecna.

Cependant, comme mentionné ci-dessus : si vous êtes à la fois fan de la saga Hawkins et Le dernier d’entre nousvous allez devoir choisir avec soin lequel labyrinthe auquel vous allez vous attaquer en premier. Ô les dd sont pas tout à fait en votre faveur de faire les deux le même soir avec un billet d’entrée générale. La file d’attente qui a régné en maître toute la nuit était définitivement Le dernier d’entre nousinspiré du jeu vidéo original de Neil Druckmann et avec le retour de la voix originale comme Ellie et Joël.

Encore une fois, nous devons souligner: ne pense pas que tu peux faire les deux à grand prix des labyrinthes, sauf si ils sont les seulement ceux que vous prévoyez de faire toute la nuit. Ce n’est pas impossible, e, mais il existe plusieurs façons de le faire en dehors d’opter pour Express dès le départ. Mon conseil de pro est touché non plus Choses étranges ou Le dernier d’entre nous comme ta première maison, puis choisis-en deux ou trois d’autres maisons, y compris Chucky (sanglant, hilarant, et marionnette- rempli) ou La montée des morts maléfiques (g ory comme l’enfer). Ensuite, prenez le temps de manger et boire et peut-être vivre une expérience comme Blumhouse : Derrière les cris—qui comporte un Horde de danse M3GAN— t o tuer le temps jusqu’à 11 heures p. m., quand le E Le pass Xpress est à moitié prix. Alors, vous pouvez sprinter vers l’autre franchise préférée, et peut-être en frapper plus si il reste du temps.

Maisons originales et zones de peur

Photo : Universal Studios Hollywood HHN

En tant qu’une de vos autres options en dehors de la grande maison IP de la nuit, vous devez faire les mains- vers le bas du meilleur labyrinthe original, et c’est Monstruos : Les monstres d’Amérique latine. Mettant en vedette des créatures folkloriques puissamment terrifiantes comme La Lechuza, ce labyrinthe est rempli de certaines des conceptions de créatures et des frayeurs les plus créatives que nous ayons vues depuis longtemps. Si vous n’êtes pas familier avec les cryptides à l’intérieur, vous allez vous régaler. Je dirais même que si celui-ci a une longue file d’attente toute la nuit et que tu n’aimes pas trop Choses étranges ou Le dernier d’entre nous, faites-en un incontournable ! Vous ne le regretterez pas, et beaucoup de soutien des fans se manifestera Universal Studios Hollywood c’est tout aussi capable qu’Orlando d’attirer les foules avec des idées originales.

Ensuite, il y a le Monstres universels : démasqués maison- w qui met en vedette mon monstre préféré, t le Fantôme de l’Opéra. Techniquement, oui, c’est un OG la franchise, mais chaque année, l’équipe HHN tue en créant des maisons conceptuelles originales inspirées des monstres. T son année, c’est un mashup de merde de quatre—euh, cinq— m Onster Bros se déchaîne à Paris avec le Phantom, t il le Bossu, t l’Homme Invisible, et Le Dr Jekyll et M. Hyde font tant de violence dans les catacombes de la ville.

Dans l’ensemble, cette année a du punch. je Si tu es seulement capable de visite pour juste une nuit, tu le feras il vous suffit de planifier votre temps efficacement si vous n’optez pas pour Express ou la visite RIP. Si vous êtes une Californie du Sud locale, Je suggère toujours de revenir avec un F fréquenter F un pass auriculaire pour découvrir tout ce que l’événement a à offrir tout au long de la saison. je c’est un super après- le travail s’accroche, où vous pouvez assister à un spectacle ou visiter n’importe quelle attraction a un plus court doubler tout en gardant un œil sur une attente gérable pour l’un des plus gros.

Universal Studios Halloween Horror Nights Hollywood organise désormais certaines soirées jusqu’au 31 octobre. . Pour plus d’informations et billets visitez le site officiel de HHN.

