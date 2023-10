« Halloween hanté » envahit Freeland Farm | Actualités, Sports, Emplois

WINDSOR HEIGHTS — Des citrouilles et des zombies, un labyrinthe de maïs et des sorcières, ainsi que d’autres sites automnaux attendent ceux qui assistent à « Halloween hanté » à la ferme Freeland les week-ends jusqu’à la fin octobre.

La ferme est ouverte de midi à 17 heures les samedis et dimanches, le public étant invité à venir visiter « Zombie Land », le « Witches’ Coven » et le « Haunted Cemetery ». Les trois zones sont habitées par des créatures créées par le propriétaire Eric Freeland et son équipe, et certaines d’entre elles sont même animatroniques.

D’autres créatures se trouvent dans un labyrinthe de maïs, qui comprend environ 1 000 pieds carrés de sentier pédestre, selon Freeland. Un petit labyrinthe en bottes de paille a également été réservé aux enfants.

Freeland a souligné qu’il s’agissait de la seule ferme hantée de la région cette saison d’Halloween.

« Cela devrait être une bonne journée pour les gens », a-t-il déclaré. « Cela leur évite de conduire jusqu’à Pittsburgh. »

Freeland a expliqué que l’idée de sa ferme hantée n’est « pas de répondre aux besoins des adolescents en quête d’horreur », mais d’être axée sur la famille.

« Nous voulons faire peur, mais pas sanglant », a-t-il ajouté.

Il y a des zombies activés par le mouvement qui bougent et sonnent lorsqu’un visiteur passe, ainsi que quelques sorcières et quelques araignées. Freeland a déclaré que ses créatures préférées avec lesquelles travailler sont les squelettes, qui peuvent être placés entre les tiges de maïs ou dans une balançoire en pneu.

Il y a même un peu d’humour au fil des sentiers. Des interprétations d’épouvantails de l’ancien président Donald Trump et de l’actuel président Joe Biden peuvent être vues côte à côte parmi les tiges de maïs.

« Ce ne sont que des parodies, et nous voulions les montrer de la même manière », a déclaré Freeland. « Ils sont copains ici. »

Ce week-end, les hot-dogs Midge seront disponibles à l’achat à la ferme hantée. Les prochains week-ends verront les chefs Rocco Basil et Brian Magliochette. Il y aura également des gourmandises d’automne comme du pain aux courgettes, des biscuits à la citrouille et du beurre de pomme disponibles à la vente, ainsi que des produits de fin de saison.

Freeland s’attend à ce que 250 à 300 personnes y participent chaque jour, dont environ 2 000 visiteront la ferme avant Halloween.

La plupart passent environ deux heures à profiter de leur séjour.

Le coût pour entrer dans la ferme hantée est de 20 $ par voiture.

La ferme Freeland est située au 2470 Windy Hill Road, près de la limite du comté de l’Ohio et du comté de Brooke.







