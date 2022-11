Le maire de Kangley, John Sullivan, a déclaré que la soirée de divertissement d’Halloween du village de vendredi était un succès.

Les activités comprenaient des promenades en calèche à cheval fournies par Kim et Reed Nettleingham d’Otter Creek Carriages, des malles pleines de friandises et des jeux pour enfants. Il y avait plus de 200 personnes présentes, a déclaré Sullivan.