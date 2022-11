Halloween fait son grand retour sur les scènes de Plainfield et Lockport – Shaw Local

1) Les Porter Players du Lockport Theatre présenteront “Night Chills” ce week-end. La pièce mettra en vedette des histoires dramatisées d’Edgar Allan Poe, notamment “The Tell-Tale Heart”, “The Fall of the House of Usher”, “The Cask of Amontillado” et “The Purloined Letter”. Les représentations en direct ont lieu à 19 h les jeudi, vendredi et samedi et à 14 h le dimanche. Les performances en streaming ouvrent à 19 h le samedi et ferment à 19 h le dimanche.

Pour des billets pour des spectacles en direct et en streaming, visitez showtix4u.com/#ticketing et showtix4u.com/#streaming. Recherchez sous “Lockport”.

2) Plainfield South High School présentera “Vampires, loups-garous et zombies, Oh My” à 19 h vendredi et samedi et à 14 h 30 dimanche. La pièce met en scène des vampires, des loups-garous, des zombies, des elfes, des fées et des sirènes dans la société contemporaine. Les billets coûtent 8 $ pour les adultes, 5 $ pour les étudiants, le personnel, les personnes âgées, les anciens combattants, les militaires actifs et les enfants de moins de 5 ans.

Les billets seront vendus à la porte ou composez le 815-439-5555. PSHS est au 7800 W. Caton Farm Road, Plainfield.

3) Trouvez ce décor spécial au Vintage Holiday Market de 8 h à 13 h samedi à la Bird Haven Greenhouse, 227 N. Gougar Road à Joliet. Salon des vendeurs. Entrée libre.

Pour plus d’informations, contactez Kevin Eberhard à birdhavengreenhouse@hotmail.com ou 815-741-7278.

4) Le district de Forest Preserve du comté de Will accueillera “Winged Souls and Milkweed” de 14h à 15h samedi au musée de l’Isle a la Cache à Romeoville. Apprenez les bases de la récente fête du jour des morts. Rassemblez et préparez les graines d’asclépiade pour la réserve forestière. Apportez des graines d’asclépiade pour votre jardin afin de nourrir les monarques au printemps prochain. Portez des pantalons longs, des chaussures fermées et des gants de protection. Gratuit, à partir de 10 ans.

Inscrivez-vous avant jeudi au 815-886-1467 ou reconnectwithnature.org.

5) La Congrégation juive de Joliet organisera son souper spaghetti annuel de 15 h à 19 h dimanche au 250, avenue N. Midland à Joliet. Le dîner comprend « une montagne » de spaghettis, salade, pain, boisson et biscuits. Les billets coûtent 12 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants. Les autres caractéristiques comprennent une vente de pâtisseries, un encan silencieux et un tirage au sort.

Pour information, composez le 815-744-4600 ou visitez jolietjewishcongregation.com.

