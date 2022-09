Halloween est arrivé tôt avec cette décoration Stranger Things en lévitation qui devient virale

La décoration effrayante d’Halloween d’un couple TikTok a créé un énorme buzz sur Internet. Le festival est encore dans un mois, mais la création inspirée de Stranger Things de ce couple viral a déjà conquis plusieurs cœurs en ligne. Aubrey et Dave Appel ont choisi une scène horrible de la dernière saison de l’émission d’horreur de science-fiction qui voit le personnage Max Mayfield en lévitation au-dessus de la tombe de son défunt frère Billy. Pas différente de la scène de l’émission, la silhouette de Max créée par le couple flotte devant la maison d’Appel à Chicago, sans aucune ficelle visible et les internautes n’ont pas encore compris comment ils ont réussi à rendre le décor digne d’attention.

Le couple a partagé son décor via TikTok et la vidéo du même a accumulé plus de 13,6 millions de vues en ligne. Tout en réagissant au clip viral, un utilisateur a écrit : “C’est vraiment génial”, un autre a ajouté : “Imaginez être un voisin qui n’a pas regardé Stranger Things.” Lors d’une interaction avec NBC News, Dave Appel a déclaré que les gens avaient commencé à leur demander comment ils avaient réussi à le faire. Il a dit: «Quand les gens ont commencé à se présenter tôt chez nous… ils disaient:« Nous vous avons vu sur TikTok. Comment va-t-elle là-haut ?

Depuis quatre ans, la famille Appel fabrique des décorations élaborées pour les décorations d’Halloween. Tout a commencé lorsque la pandémie a frappé et ils ont eu plus de temps pour planifier des choses prêtes à l’emploi. Apparemment, le couple se fait appeler “Home Haunters”, ajoutant qu’ils se donnent à fond à chaque saison. Notamment, les Appels font également partie des Chicago Haunt Builders, un collectif de décorateurs qui fabriquent des décors d’Halloween complexes chez eux. Le duo est de grands fans de Choses étranges, donc quand ils ont commencé à assembler des choses pour cette année, ils étaient désireux de créer quelque chose inspiré par le spectacle.

Aubrey a déclaré: “Nous sommes obsédés par l’horreur, c’est donc le meilleur des deux mondes.” Le couple prend un grand plaisir à voir comment les effets pratiques peuvent faire en sorte que les films d’horreur fassent partie de la réalité et c’est ce qui les incite à faire en sorte que des choses plus irréalistes paraissent réelles. Dave Appel a poursuivi: “Nous nous sommes accrochés à cela parce que c’est tellement cool et que c’est de l’art à sa manière grotesque.” En parlant de la figurine Max suspendue à l’extérieur de leur maison, le couple a révélé qu’elle était composée d’articles, notamment de nouilles de piscine. Le couple continue de peaufiner l’accessoire pour le rendre plus réaliste avant Halloween.

