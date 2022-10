‘Halloween Ends’ remporte le box-office mais renouvelle le débat en streaming – Kelowna Capital News

Peu importe comment vous regardez les chiffres, “Halloween Ends” a eu un bon week-end d’ouverture.

Présentée comme la confrontation finale entre Laurie Strode et Michael Myers, la photo slasher a rapporté 41,3 millions de dollars en ventes de billets dans 3 901 cinémas en Amérique du Nord, selon les estimations du studio dimanche. C’est le premier film à ouvrir plus de 40 millions de dollars depuis le lancement de “Nope” en juillet et il a dépassé son budget de production, qui se situerait entre 20 et 30 millions de dollars. Y compris les projections internationales, il affiche un total mondial de 58,4 millions de dollars.

Il a également renouvelé un débat persistant sur les sorties de films au jour le jour et certains à Hollywood se demandent s’il aurait pu être encore plus important s’il n’avait pas fait ses débuts simultanément sur Peacock, le service de streaming de NBC Universal. Au début du week-end, certains analystes avaient fixé “Halloween Ends” pour une ouverture de l’ordre de 50 à 55 millions de dollars. “Halloween Kills”, le précédent épisode de la trilogie “Halloween” dirigée par David Gordon Green, “a ouvert le jour et la date de l’année dernière et a tout de même rapporté 49 millions de dollars le week-end d’ouverture.

Le premier “Halloween” de Green, en revanche, a fait ses débuts à 76,2 millions de dollars en 2018. Mais c’était avant la pandémie, une sortie en salles uniquement et la renaissance très attendue d’une franchise bien-aimée avec de bonnes critiques. Cependant, ses films “Halloween” ultérieurs ont davantage divisé les critiques et les fans. “Kills” a un score de 39 % pour les tomates pourries tandis que “Ends” a un score de 40 %.

“Smile”, quant à lui, a continué à défier les probabilités des films d’horreur avec un autre week-end fort. Le thriller original de Paramount a ajouté 12,4 millions de dollars, portant son total national à 71,2 millions de dollars après trois semaines.

En version limitée, le film «TILL» de Mamie Till-Mobley de United Artists Releasing a pris un bon départ avec 240 940 $ provenant de seulement 16 emplacements. Le récit factuel du réalisateur Chinonye Chukwu sur la quête de justice de la mère d’Emmett Till s’étoffera dans les semaines à venir.

Lindsey Bahr, Associated Press

