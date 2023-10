Halloween arrive tôt avec le Monster’s Ball à Detroit | Choses à faire | Détroit

Cliquez pour agrandir Mike Pfeiffer « Enlevez vos griffes de ma Griffe Blanche ! »

Monster’s Ball, l’une des plus grandes fêtes d’Halloween annuelles de Détroit, revient samedi au Russell Industrial Center. La célébration mettra en vedette des DJ, des échassiers, des acrobates, des illusionnistes et des artistes de scène sur plusieurs niveaux et scènes. La fête des monstres, qui commence à 21 heures, devrait attirer plus de 2 000 fêtards costumés. Des bars payants et des food trucks seront présents. Les producteurs de l’événement dépensent des dizaines de milliers de dollars en coûts de production et de représentation, alors préparez-vous à être époustouflés. Les billets d’admission générale commencent à 30 $ et comprennent l’entrée au rez-de-chaussée à 21 h, un bar payant et des food trucks. Les billets VIP commencent à 60 $ et comprennent une entrée anticipée à 20 heures, des bars payants, des food trucks, des vues premium, un salon et des divertissements supplémentaires comme des spectacles anormaux et des diseuses de bonne aventure. Les billets Ultra VIP sont disponibles au prix de 125 $ et comprennent des sièges sur canapé et un balcon mezzanine au-dessus de la scène.

