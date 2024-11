Halloween apportera des températures élevées dans une grande partie du Midwest et du Nord-Est

Le résumé Cet Halloween devrait être beaucoup plus chaud que d’habitude dans de nombreuses régions du pays.

Plus de 30 villes du Nord-Est pourraient établir de nouveaux records de température jeudi.

La chaleur inhabituelle survient au milieu d’un automne plus chaud que d’habitude dans diverses régions des États-Unis.

Pour les amateurs de friandises dans de nombreuses régions du pays, cet Halloween n’aura peut-être pas ce froid familier dans l’air.

Plus de 30 villes du Nord-Est pourraient atteindre des températures record jeudi, notamment Boston, New York et Washington, DC. De nombreuses villes du Midwest devraient également connaître des températures de 10 à 30 degrés plus élevées que d’habitude pour cette période de l’année.

Boston devrait atteindre un maximum de 80 degrés Fahrenheit, ce qui en ferait l’un des Halloweens les plus chauds des 80 dernières années, selon Caitlyn Mensch, prévisionniste du National Weather Service à Boston. Le record actuel de la ville de 81 degrés a été établi le 31 octobre 1946.

« C’est bien au-dessus de la normale pour cette période de l’année », a déclaré Mensch.

Compte tenu de la chaleur inhabituelle pour la saison, elle a recommandé aux visiteurs de faire un effort pour rester hydratés et de porter un écran solaire s’il fait encore clair.

La température à New York devrait atteindre 78 degrés jeudi, et un maximum de 81 est attendu à Washington, DC.

Dans le Midwest, les températures seront tout aussi douces fin octobre. Cleveland pourrait atteindre 78 degrés, et le maximum prévu de 68 degrés à Saint-Louis pourrait se classer cette année parmi les 30 Halloweens les plus chauds de la région au cours du siècle dernier, a déclaré Jared Maples, météorologue au bureau local du National Weather Service à St. .Louis.

Chicago pourrait voir les températures grimper jusqu’à 68 degrés. Cela ferait de cet Halloween l’un des 10 plus chauds jamais enregistrés là-bas, selon Zachary Yack, météorologue à la branche de Chicago du National Weather Service. Le temps normal d’Halloween dans la région est de 56 degrés, a-t-il ajouté.

« Nous avons eu une tendance assez chaude dans une grande partie des Grands Lacs et du Midwest ici au cours des dernières semaines », a déclaré Yack. « Nous avons suivi cette haute pression, et celle-ci a tendance à favoriser un ciel plus ensoleillé et, dans la plupart des cas, des conditions plus chaudes. »

Les prévisionnistes s’attendent à un refroidissement des températures d’ici le week-end.

L’automne a été globalement plus chaud que d’habitude dans plusieurs régions du pays. Une grande partie de l’ouest des États-Unis a été frappée par une vague de chaleur inhabituelle début octobre, avec des températures qui ont grimpé jusqu’à trois chiffres dans des villes comme Phoenix, Las Vegas, Napa et San Jose, en Californie. Des dizaines de nouveaux records de chaleur quotidiens ont été établis en Californie, en Arizona et au Nevada.

L’année dernière a été la plus chaude jamais enregistrée sur la planète, et les scientifiques estiment que 2024 est en passe de battre à nouveau des records de température mondiale.