“Halloween” fête son 45ème anniversaire.

Le film a été créé en octobre 1978 et suivait un groupe d’adolescents tentant d’échapper au meurtrier Michael Myers la nuit d’Halloween. Bien qu’il ait été tourné avec un budget serré en seulement 20 jours, il est devenu l’un des films slasher les plus réussis de tous les temps.

Son succès a conduit à la création de nombreuses suites, l’histoire atteignant apparemment sa conclusion dans la suite de 2022, “Halloween Ends”.

Voici quelques faits sur le premier film que vous ne connaissez peut-être pas.

KYLE RICHARDS REJOINT JAMIE LEE CURTIS À LA PREMIÈRE DE “HALLOWEEN”, 40 ANS APRÈS AVOIR JOUE DANS UN FILM ORIGINAL

Jamie Lee Curtis n’était “pas comme Laurie Strode”

Le rôle de Laurie Strode dans “Halloween” était le premier rôle principal de Jamie Lee Curtis dans un film. Avant cela, elle avait joué de petits rôles dans plusieurs émissions de télévision et a depuis reçu un Oscar.

“Quand j’avais 19 ans, je n’étais pas comme Laurie Strode. Laurie Strode jouait un rôle d’actrice. Vous savez, vous m’auriez engagé pour jouer Linda. J’étais un peu sarcastique et un peu promiscuité. Mais je n’étais pas Laurie. Strode”, a déclaré Curtis au New York Comic-Con en 2022.

“Ce qui était incroyable pour moi, c’était un rôle d’actrice. Elle ne me ressemblait pas. Elle ne s’habillait pas comme moi. Elle ne pensait pas comme moi, à peine sortie du lycée. Elle était comme la major de sa classe, ” Vous savez ? Et il y avait une réelle opportunité pour moi de devenir acteur, ce que je n’avais pas eu auparavant. Et pour moi, c’était incroyable. “

Avec le recul, Curtis a révélé que le personnage était très spécial pour elle, expliquant qu’ils “sont tissés ensemble” et qu'”il n’y a pas de séparation”. “Je n’ai rien dans ma vie sans Laurie Strode, rien. Je n’aurais pas de carrière. Je n’aurais pas de famille. Tout vient de ton amour pour elle”, a-t-elle déclaré.

« Des frissons nous ont parcouru le dos »

Lors d’une interview avec The Movie Waffler, Tommy Lee Wallace, le décorateur de “Halloween”, a expliqué l’origine du masque de Michael Myers. Il a déclaré qu’il avait été chargé de trouver un masque avec un visage vide, affirmant qu’il avait principalement trouvé des masques de “personnes éminentes comme Richard Nixon et Gerald Ford”, mais que ceux-ci ne fonctionneraient pas parce que leurs traits étaient trop forts.

Il a ensuite trouvé les masques d’Emmett Kelly et de William Shatner et a sérieusement envisagé d’utiliser le masque Kelly car l’esthétique du clown triste fonctionnait très bien avec l’ambiance étrange qu’ils recherchaient.

LES CINÉMAS D’HALLOWEEN AVERTIS DE NE PAS PORTER DE MASQUES MICHAEL MYERS AUX THÉÂTRES AMC

“Entre-temps, j’avais légèrement modifié le masque Kirk – je l’avais peint d’un blanc immaculé, j’avais arraché les pattes, j’avais ouvert davantage les yeux, j’avais ébouriffé les cheveux et je les avais assombris”, a expliqué Wallace. “Quand le gars est sorti en le portant, personne n’était préparé à l’effet. C’était comme ‘whoa, putain de moi…’ et des frissons nous ont parcouru le dos. C’était tellement effrayant rien que de le regarder, jamais faites attention à n’importe quelle histoire ou action, juste au pur effet viscéral de la chose elle-même.

Le masque original a été utilisé dans les deux premières suites. Cependant, à partir du quatrième film, un nouveau masque était nécessaire et les cinéastes tentent depuis lors de reproduire l’étrangeté de l’original.

‘Une grosse erreur’

Il a fallu moins de deux semaines au réalisateur John Carpenter pour écrire l’un des films d’horreur les plus emblématiques.

“‘Halloween’ a été écrit en 10 jours environ par Debra Hill et moi-même”, a écrit Carpenter sur son site Internet. “C’était basé sur une idée d’Irwin Yablans à propos d’un tueur qui traque les baby-sitters, provisoirement intitulée “Les meurtres des baby-sitters”, jusqu’à ce que Yablans suggère que l’histoire pourrait avoir lieu le 31 octobre et que “Halloween” ne serait peut-être pas si mauvais. titre d’un film d’exploitation et d’horreur.”

L’un des éléments qui rendent le film si effrayant est la musique pleine de suspense, qui crée la tension tout au long du film. Carpenter a composé la musique lui-même, expliquant qu’il pensait que la musique était nécessaire pour augmenter le facteur de peur, et il l’a fait lui-même parce que “[he] était le plus rapide et le moins cher [he] pourrait obtenir.”

“J’ai montré le film à un cadre sans musique, ce qui est une grave erreur. Ne montrez jamais un film à qui que ce soit à moins qu’il ne soit complètement terminé”, a déclaré Carpenter à PBS. “Et le directeur a dit que ce n’était pas effrayant, et je n’ai pas peur de quelque chose comme ça. Et puis vous savez, le film est sorti, et c’est avec la musique que c’est devenu encore plus effrayant.”

“Acheter la garde-robe de Laurie avec 200 $”

Le budget minimal de 325 000 $ avec lequel les producteurs travaillaient ne permettait pas l’extravagance en matière de garde-robe ni aucun des conforts trouvés sur les grands plateaux de tournage. De nombreux acteurs du film sont même allés acheter leurs propres vêtements pour le tournage.

“Tout d’un coup, j’allais chez JC Penney et j’achetais la garde-robe de Laurie avec 200 $”, a déclaré Curtis à People en octobre 2018. “Je gagnais 8 000 $ – je gagnais 2 000 $ par semaine, ce qui à l’époque était une fortune.”

De plus, contrairement à la plupart des plateaux de tournage, il n’y avait pas de bandes-annonces distinctes pour chaque acteur ni même pour les différents départements tels que la garde-robe, la coiffure et le maquillage. Curtis a expliqué que “le maquillage, la coiffure et la garde-robe étaient tous dans celui-ci. Winnebago”. [RV] que nous avons tous partagé. »

Inspiration « psycho »

Quand est venu le temps de nommer les personnages, Carpenter s’est inspiré non seulement des films classiques, mais aussi des individus derrière ces films.

Il a nommé le méchant du film, Michael Myers, d’après le distributeur britannique qui l’a aidé lors de la sortie de son précédent film, “Assault on Precinct 13” au Royaume-Uni. Laurie Strode a été nommé d’après l’une de ses ex-petites amies, Tommy Doyle a été nommé d’après un personnage du film d’Alfred Hitchcock “Rear Window”, et il a nommé le shérif Leigh Brackett d’après le célèbre scénariste qui a écrit “Rio Bravo” et “L’Empire contre-attaque”.

Dans un clin d’œil spécial à la star du film, Curtis, Carpenter a nommé le Dr Sam Loomis, le psychiatre chargé d’évaluer Michael Myers lorsqu’il est amené au Smith’s Grove Sanitarium lorsqu’il était enfant, d’après un personnage du même nom dans “Psycho” d’Alfred Hitchcock. ” La mère de Curtis, Janet Leigh, est apparue dans le film et a été impliquée dans l’une des scènes les plus célèbres du film, lorsque son personnage est attaqué sous la douche.