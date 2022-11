Halloween 2022: Leonardo DiCaprio le célèbre avec la rumeur GF Gigi Hadid [Full Report]

Selon les tabloïds hollywoodiens, le couple rumeur Leonardo DiCaprio et Gigi Hadid a passé Halloween ensemble. Ils ont passé le week-end à la fête d’Halloween au Brooklyn Navy Yard. C’est l’un des lieux d’Halloween les plus recherchés de New York. Il semblerait que Bella Hadid était également là avec Gigi Hadid. Parmi les autres célébrités figuraient le mannequin Irina Shayk et le marchand d’art Helly Nahmad. Des sources ont déclaré à Page Six que Leonardo DiCaprio a porté une purée effrayante toute la nuit et ne l’a enlevée que pour boire. Les célébrités ont opté pour un service de boissons exclusif et spécial. Il semble que la star de House of the Dragon, Matt Smith, ait également assisté à l’événement habillé comme un vampire.

Il semble que Leonardo DiCaprio ait choisi un masque mi-monstre mi-zombie. Les représentants n’ont pas répondu aux rapports. Leonardo DiCaprio est connu comme une star recluse. Il assiste apparemment aux fêtes d’Halloween incognito. Les rumeurs des deux datant font le tour depuis septembre. Il semble que les deux qui se connaissent depuis de nombreuses années aient fait la fête avec des amis communs. Les initiés ont rapporté que les deux semblaient très proches.

Page Six et d’autres tabloïds ont déclaré qu’ils prenaient du temps. Après quatre ans de relation, Leonardo DiCaprio et Camilla Morrone ont décidé d’arrêter. Gigi Hadid et Zayn Malik ont ​​mis fin à leur relation l’année dernière quelques mois après la naissance de leur fille, Khai. Il semble que la star de One Direction ait eu une altercation avec Yolanda Hadid, la mère de Gigi Hadid. Elle est apparemment très attachée à Leonardo DiCaprio.

Son père, le magnat de l’immobilier Mohamed Hadid, a déclaré qu’il ne pensait pas que Gigi Hadid et Leonardo DiCaprio sortaient ensemble. Il a dit qu’il était la star du Titanic était un homme bon. Il a dit qu’il avait toujours senti qu’ils étaient amis. Leonardo DiCaprio s’est également envolé pour l’Europe pour être avec elle pendant les semaines de la mode.