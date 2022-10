Halloween 2022: l’acteur de Phone Bhoot Siddhant Chaturvedi révèle sa liste des 6 meilleurs films d’horreur [Exclusive]

Siddhant Chaturvedi est fin prêt pour la sortie de sa prochaine comédie d’horreur Téléphone Bhoot qui sortira le 4 novembre. Il verra ci-contre Katrina Kaif et Ishaan Khatter pour la première fois. La bande-annonce du film a été adorée par le public et il est intéressant de noter que le film sortira après Halloween. Récemment, Siddhant nous a révélé son top 6 des films d’horreur qu’il préfère regarder. Si vous êtes quelqu’un qui reste à la maison cet Halloween, marquez la recommandation de Siddhant de passer une nuit blanche.

L’acteur, lors d’une interview exclusive avec Bollywood Life, a révélé que ses films d’horreur préférés sont Band Darwaza, le film d’horreur de Ramsay Brothers, Darna Zaroori Hai, Darna Mana Hai, Vaastu Shastra et Bhool Bhulaiyaa. Dans Bandh Darwaza de Shyam Ramsay, on voit un homme riche bannir une force maléfique, mais des années plus tard, sa fille ramène la même chose. Le film est disponible gratuitement sur Youtube. D’autre part, les frères Ramsay ont réalisé et produit de nombreux films d’horreur en hindi. Bandh Darwaza était dirigé par eux. Darna Zaroori Hai d’Amitabh Bachchan représente environ six enfants qui se réfugient dans une maison effrayante et une vieille femme leur raconte six histoires horribles. Vous pouvez le regarder sur Amazon Prime Video. Darna Mana Hai de Saif Ali Khan tourne autour de sept amis qui se racontent des histoires d’horreur au milieu de la nuit. Regardez la même chose sur Amazon Prime Video.

Regardez la bande-annonce de Siddhant Chaturvedi Téléphonez à Bhoot ici.

Alors que d’un autre côté, Vaastu Shastra parle d’un couple emménageant dans une nouvelle maison où un vieil arbre à l’extérieur de la maison est hanté. Vous pouvez le regarder sur MX Player. Bhool Bhulaiyaa de Vidya Balan parle d’un NRI séjournant avec sa femme dans son haveli ancestral où des incidents étranges commencent à se produire. Il appelle un psychiatre pour résoudre l’énigme. Vous pouvez regarder le film sur Hotstar.