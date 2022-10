Halloween 2022: la star de Phone Bhoot, Ishaan Khatter, révèle sa liste des 5 meilleurs films d’horreur [Exclusive]

Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Téléphone Bhoot de Siddhant Chaturvedi sort après Halloween. Le film est une comédie d’horreur et laissera à coup sûr les cinéphiles deviner ce qui se passera ensuite dans l’intrigue. La bande-annonce du film montre que le personnage de Katrina est un fantôme. Tous les trois ensemble tentent de trouver des fantômes et de leur donner du moksha. Nous ne pouvions pas arrêter de demander à Ishaan sa liste de films d’horreur, car Halloween approche à grands pas.

Lors d’une interview exclusive avec Bollywood Life, l’acteur de Dhadak a révélé que Bhoot, Exorcist, Hereditary, The Witch de Robert Agers et Phone Booth d’Urmila Matondkar sont ses 5 films d’horreur préférés. Parlant du film Bhoot d’Urmila Matondkar et d’Ajav Devgn, il est sorti en 2012 et a été réalisé par Ram Gopal Verma. Urmila a joué le rôle d’une épouse possédée par un fantôme dont le mari ne savait pas comment la sauver. Vous pouvez regarder le film sur Amazon Prime Video.

Regardez la bande-annonce de Phone Bhoot d’Ishaan Khatter ici.

Pour parler d’Exorcist, il a été créé par Jeremy Slater et parle de l’histoire de deux prêtres qui s’occupent du cas d’un démon présent qui cible une famille et une maison d’accueil. Le casting comprend Ellen Burstyn (Chris MacNeil), Max Von Sydow (Père Lankester Merrin), Jason Miller (Père Damien Karras) Linda Blair (Regan MacNeil) pour n’en nommer que quelques-uns. Vous pouvez regarder la même chose sur Amazon Prime Video. Ishaan aime aussi The Witch de Robert Eggers qui raconte comment une famille des années 1630 en Nouvelle-Angleterre est déchirée par les forces de la magie noire, de la sorcellerie et de la possession. Vous pouvez regarder la même chose sur Amazon Prime Video. En parlant plus en détail du prochain film d’horreur préféré d’Ishaan, Hereditary, il parle de l’histoire d’une famille en deuil hantée par des événements tragiques. Le casting a Toni Collette, Alex Wolff pour n’en nommer que quelques-uns. Nous n’avons pas besoin de vous parler de la distribution stellaire de Phone Bhoot comme nous le savons tous. Le film devrait sortir le 4 novembre 2022 et a été réalisé par Ritesh Sidhwani.